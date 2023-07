Il Prosecco Docg alla conquista degli Usa, nelle “capitali” New York e Chicago

Il Prosecco Docg alla conquista degli Usa, puntando sul valore e su alcune delle “capitali” americane, come Chicago e New York, città simbolo e tra i motori economici del Paese a “stelle e strisce”. A guidare la spedizione sarà il Consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, insieme a dieci cantine del territorio (da Adami, Bellenda, Bortolomiol, Col Sandago, Gemin, Le Colture, Le Manzane, Val D’Oca, Valdo e Villa Sandi), protagoniste di banchi d’assaggio, masterclass e momenti educational, per raccontare la Denominazione ed i suoi valori identitari espressi attraverso il suo territorio e le sue selezioni enologiche.

“Il viaggio nelle due città statunitensi da parte del Consorzio si inserisce - dichiara la presidente Elvira Bortolomiol - in una logica di continua progressione in valore per la Denominazione: New York resta il centro nevralgico per la comunicazione e il commercio del vino negli Stati Uniti, mentre Chicago è una meta strategica e centrale negli States, dove si prevede in incremento delle vendite nei prossimi anni. Gli Stati Uniti restano un importante mercato di riferimento del mondo del vino che, per noi, conta oltre 3 milioni di bottiglie esportate nel 2022 (+21,1% sul 2021) per un valore di 16,9 milioni di euro (+30,8% sul 2021)”. Le fa eco il direttore del Consorzio Diego Tomasi: “siamo una Denominazione dinamica, con profonde radici nella tradizione, che ha la volontà di portare all’estero la conoscenza approfondita dei nostri prodotti attraverso la formazione continua, partendo dai professionisti della comunicazione e del commercio del vino, nei diversi canali, sino ad arrivare ai winelover”.

Il tour parte oggi 17 luglio con il primo banco di assaggio che vedrà presenti le aziende nel Binny’s Beverage Depot, la più importante catena di Wine - Shop del Midwest con 45 punti vendita nello Stato di Chicago (Illinois), dove 100 operatori e giornalisti potranno degustare i vini proposti da ogni singolo produttore, cogliendone le peculiarità. Questa formula si ripeterà anche il 19 luglio, nella città di New York nel Rizzoli Bookstore, prestigiosa libreria, a due passi dalla Fifth Avenue. I momenti di degustazione in collettiva si concludono con le cene dedicate alla stampa specializzata di scena, a Chicago, nel ristorante Avec, con piatti a cura dello chef Dylan Patel, vincitore della Michelin Bib Gourmand e JBF Awards; a New York, la press dinner sarà nel ristorante The Lobster Club, che ospiterà la delegazione di produttori e la stampa per una cena che vedrà l’abbinamento tra i vini della Denominazione e la cucina asiatica. Entrambe le cene saranno precedute da un’introduzione che spiegherà la Denominazione e le sue peculiarità storico-ambientali.Poi sarà la volta delle masterclass, organizzate in collaborazione con “Wine & Spirits”, una delle più autorevoli riviste americane specializzate nel vino, che conta oltre 200.000 lettori tra operatori del settore e wine - lovers, di scena a Chicago il 18 luglio ed a New York il 20 luglio. Entrambi i momenti di approfondimento dedicati alle Selezioni Rive, Cartizze e Sui Lieviti saranno guidati da Stephanie Johnson, Italian Wine Editor della rivista, affiancata per l’occasione anche dal direttore del Consorzio, Diego Tomasi, ed indirizzati agli operatori del settore. Il 20 e il 21 luglio, a New York, ci sarà spazio anche per due momenti educational: rispettivamente 30 studenti dell’“International Wine Center”, centro specializzato nella formazione nel vino di proprietà della Master of Wine Mary Ewing-Mulligan, la prima donna ad ottenere questo prestigioso titolo negli Stati Uniti, assisteranno ad una degustazione guidata dal direttore del Consorzio - Diego Tomasi, mentre il 22 luglio al centro dell’attenzione sarà lo staff training, per i sommelier e i beverage manager del gruppo di ristoranti Major Food Group; anche, in questo caso, il focus sarà sull’origine delle migliori espressioni del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Doc.

Ma si pensa anche al consumatore finale, e, grazie ancora una volta alla collaborazione con la libreria Rizzoli, nel cuore di Manhattan, dal 17 luglio al 24 luglio, le vetrine saranno personalizzate a tema Conegliano Valdobbiadene, con uno schermo che proietterà in loop un video del territorio e delle sue uniche e riconoscibili colline. La sera del 19 luglio, all’aperitivo, i clienti della libreria potranno degustare un calice di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg; il tutto mentre in 30 Stati del Paese sarà di scena anche la “National Prosecco Week”, con la regia del Consorzio del Prosecco Doc.

