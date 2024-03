Il vigneto biologico in Italia supera i 127.000 ettari, il 18,1% della superficie vitata totale

Il vigneto biologico mondiale raggiunge nel 2022 la cifra di 562.000 ettari, l’8,3% della superficie vitata complessiva, con l’Italia che ha ovviamente un ruolo da protagonista con 127.638 ettari, il 18,1% del suo vigneto totale (e il 22,7% a livello mondiale, ndr), e di questi 103.576 ettari sono convertiti. A dirlo è “The World of Organic Agriculture - Statistics and Emerging Trends” 2024, il report pubblicato dall’Istituto di ricerca sull’agricoltura biologica Fibl con l’organizzazione internazionale Ifoam, un punto di riferimento per l’agricoltura biologica.

L’Italia è al terzo posto come superficie bio dei vigneti, dietro a Francia (157.358 ettari) e Spagna (149.934) le tre “big” che sommano la quasi totalità dei vigneti “green” del globo. Molto distaccate, infatti, troviamo Cina (18.000 ettari), Stati Uniti (17.111 ettari), Germania (13.800 ettari), Austria (9.901 ettari), Argentina (9.838 ettari), Turchia (9.573 ettari) e Cile (6.590 ettari). La Francia ha il 20,7% della superficie vitata bio, la Spagna il 16,1%, meglio di tutti fa il Belgio con il 32,5%, ma con una produzione veramente limitata. Dei 562.000 ettari complessivi, oltre 490.000 sono in Europa: nell’Unione Europea la superficie vitata bio copre il 12,6% ed è cresciuta del 2,3% sul 2021, un trend seguito anche dall’Italia ma che, come abbiamo riportato su WineNews, non si traduce automaticamente in vino bio prodotto.

A livello generale, il biologico continua comunque la sua crescita, coinvolgendo ben 188 Paesi per 96,4 milioni di ettari (erano 15 milioni nel 2000) con l’Australia leader incontrastata e che copre oltre la metà della superficie complessiva (53 milioni di ettari). Il biologico rappresenta il 2% dell’agricoltura mondiale, con un incremento del 26,6% degli ettari coltivati rispetto al 2021, per 4,5 milioni di produttori complessivi.

L’Italia è tra i principali attori del mondo “bio” e non solo, ovviamente, per il vino: terzo Paese in Europa, dietro a Francia e Spagna per superficie di terreni biologici (2,3 milioni sui 16,9 milioni dell’Ue a 27 Paesi); secondo posto per crescita tra il 2021 e il 2022, solo la Grecia fa meglio, con 163.700 ettari in più. Ed ancora, la leadership incontrastata come numero di produttori, 82.593, contro i 480.135 dell’intero continente ed i 419.112 dell’Unione Europea e quasi 24.000 trasformatori, altro primato di un Paese che possiede il 17,9% della propria agricoltura a biologico.

