Il vino fa canestro e scrive il futuro: i vini di Jackson Family Wines partner della Nba

Che il mondo della Nba abbia da molto tempo un legame particolare con quello del vino è cosa nota e risaputa come WineNews ha documentato a più riprese in passato. Da Le Bron James, uno dei cestisti più forti e popolari di tutti i tempi, appassionato di vino italiano, a Tony Parker, ex stella dei San Antonio Spurs e protagonista di investimenti enoici in Francia, ma l’elenco dei campioni di ieri e di oggi affascinati dal “nettare di bacco” è davvero lungo: come non citare, infatti, Stephen Curry, Carmelo Anthony, Isiah Thomas, James Harden, Dwyane Wade, ognuno con la propria strada che, ad un certo punto, ha incontrato quella del vino.

Ed adesso arriva una novità significativa e globale, con la National Basketball Association (Nba), il campionato professionistico più amato e seguito al mondo dai “cultori” della palla a spicchi, e Kendall-Jackson Winery, di proprietà di Jackson Family Wines, “colosso” californiano del vino (e che, in Italia, ha nel portafoglio Tenuta di Arceno nel Chianti Classico, ndr), che hanno annunciato una partnership pluriennale che, di fatto, certifica Kendall-Jackson il vino ufficiale della Nba e della Usa Basketball e La Crema (altro nome controllato da Jackson Family Wines, ndr) il vino ufficiale della Women’s National Basketball Association (Wnba). Kendall-Jackson e La Crema sono stati anche nominati Official Wine Partner rispettivamente delle squadre nazionali maschili e femminili di Usa Basketball. L’accordo pluriennale segna le prime partnership vinicole ufficiali delle leghe e, quindi, a suo modo, è qualcosa di storico. La collaborazione dell’Nba con Kendall-Jackson segna l’inizio di una nuova era e chissà che, in un evento sportivo amatissimo dai più giovani, non possa avvicinare il prodotto vino anche alle nuove generazioni che sembrano sempre più distanti.

Kendall-Jackson sarà presente agli eventi di punta della Lega anche attraverso esperienze di alto livello, degustazioni di vini e opportunità per giocatori, allenatori e tifosi di conoscere e apprezzare il vino in modi nuovi e coinvolgenti. Ma l’azienda vitivinicola coprirà anche il ruolo di “presenting partner” della “Nba Experiences Dinner Series”, un’esclusiva opportunità per i tifosi offerta in occasione degli eventi Nba. Inoltre il marchio sarà partner associato per la seconda edizione di “Nba Con”, l’evento immersivo per i fan della Lega che si terrà quest’estate insieme alla “Nba 2K Summer League”, a conferma dell’impegno a fondere il mondo del vino con l’emozione del basket. Ci sarà, poi, la collaborazione con la Lega per ospitare ulteriori degustazioni e vetrine esperienziali all’Nba All-Star e l’opportunità di produrre bottiglie di vino commemorative e prodotti da regalo per i giocatori. Nel cinquantesimo anniversario di Usa Basketball, Kendall-Jackson sarà il vino esclusivo, un momento “speciale” visto che, curiosamente, le prime viti dell’azienda sono state piantate proprio nel 1974. L’origine della partnership risale al 2020 nell’Nba Restart ad Orlando, in Florida. Nel periodo della pandemia, quando giocatori, allenatori e staff hanno completato la stagione 2020-21 nella “bolla”, Kendall-Jackson ha riconosciuto il crescente interesse della Lega per il vino e ha condotto degustazioni virtuali di vini e sessioni educative per riaffermare l’importanza della comunità e delle esperienze condivise.

Kendall-Jackson fa parte di Jackson Family Wines, un portafoglio globale di vini che si estende in California, Oregon, Washington e Canada in Nord America, ma anche in Italia, Francia, Sud Africa, Cile e Australia e comprende aziende vinicole come La Crema, Penner-Ash, Freemark Abbey, Stonestreet e Vérité. Oltre alla partnership di Kendall-Jackson con l’Nba e Usa Basketball, l’azienda vinicola La Crema della famiglia Jackson, situata nella Russian River Valley, nel cuore della contea di Sonoma, sarà il vino ufficiale della Wnba (Women’s National Basketball Association, la Lega professionistica di pallacanestro femminile degli Stati Uniti, ndr). L’Nba è un fenomeno planetario con un’importante presenza internazionale grazie a giochi e programmi disponibili in 214 paesi e territori in 60 lingue ma anche merchandising in vendita in più di 200 Paesi e nei sette i continenti. L’Nba ha anche creato una delle più grandi comunità di social media al mondo, con oltre 2,3 miliardi di like e follower a livello globale su tutte le piattaforme, le squadre ed i giocatori. Numeri che fanno capire bene le potenzialità di questa operazione a cui Kendall-Jackson, fondata da Jess Jackson, nome iconico e che, con Kendall-Jackson Wine Estate & Gardens, è la principale destinazione vinicola e culinaria della contea di Sonoma.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Kendall-Jackson nella famiglia come partner ufficiale dell’Nba: questa collaborazione riconosce gli interessi dinamici dei nostri giocatori e tifosi e fonde in modo unico la cultura del vino con l’emozione del gioco”, ha dichiarato Julie Morris, Nba Senior Vice President of Commercial Development and Media. “La nostra partnership con l’Nba è un’estensione naturale dei nostri valori condivisi e del nostro impegno ad abbracciare il panorama in evoluzione della cultura e del gusto”, ha sottolineato Chris Jackson, co-proprietario di Kendall-Jackson, aggiungendo che “si tratta di arricchire l’esperienza dei tifosi fondendo la passione per il gioco con l’arte della vinificazione. Mentre ci imbarchiamo in questo entusiasmante viaggio insieme, stiamo preparando il terreno per un futuro in cui il vino converge in modi inaspettati ed esaltanti”.

