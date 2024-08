Il vino tra tradizioni popolari, rievocazioni storiche, sacro e profano, in tempo di vendemmia

In tempo di vendemmia, il taglio dei primi grappoli dà il via in Italia anche ad un ricco calendario di rievocazioni storiche che, nelle diverse tradizioni popolari dei territori italiani, tra sacro e profano, intrecciandosi con i festeggiamenti religiosi, vedono anche il vino protagonista. Come avviene, da 50 anni, a Montepulciano, la terra del poeta Poliziano e del Vino Nobile - capace di ispirare grazie alla sua ricchezza culturale artisti di ogni epoca, fino al cinema, ai nostri giorni, come abbiamo raccontato su WineNews - dove, il 25 agosto, si rinnova il rito del “Bravìo delle Botti”, la competizione tra gli spingitori di botti delle Contrade tra le antiche vie ed i nobili palazzi della “perla” del Rinascimento, con arrivo in Piazza Grande.

Nei festeggiamenti con i quali il Magistrato delle Contrade di Montepulciano celebra mezzo secolo di storia della rievocazione, tra le più importanti della Toscana, e tra le più celebri legate al vino in Italia - nata nel 1974 da un’idea di Don Marcello del Balio - come da tradizione, il 18 agosto, è prevista la premiazione dell’altrettanto storico Concorso “A tavola con il Nobile”, la sfida ai fornelli ideata dal giornalista del Tg2 Bruno Gambacorta, che, negli anni, ha dato la possibilità di recuperare oltre 200 ricette della tradizione (dalla selvaggina ai pici, che si prepareranno nelle “cucine aperte” delle Contrade, aspettando il “Bravìo”), riportando alla luce il lavoro delle massaie e tramandando la tradizione gastronomica di un tempo, promosso con il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano. In una celebrazione di identità e spirito comunitario, di cui il vino è un elemento fondamentale.

Copyright © 2000/2024