Dal Bacco in Toscana del Redi al Poliziano: il vino Nobile di Montepulciano, celebre dal Medioevo

Viaggio tra le bellezze e le unicità delle cantine murate nella città disegnata da Michelozzo, Baldassarre Peruzzi, Il Vignola e non solo. E che oggi è conosciuta per mille motivi, come raccontano a WineNews, dalla grande cena in Piazza Grande voluta dal Consorzio del Vino Nobile, la regina dell’atletica italiana, Sara Simeoni, il presidente Assoenologi, Riccardo Cotarella, “Tinto” Nicola Prudente, conduttore ed autore di radio e tv (Rai), ed Enrico Bartolini (lo chef con più stelle Michelin d’Italia).

