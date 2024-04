In asta da Sotheby’s per beneficienza i grandi formati di Ornellaia 2021 “Vendemmia d’Artista”

É “La Generosità” il carattere di Ornellaia 2021 di Tenuta dell’Ornellaia, “gioiello” del Gruppo Frescobaldi, e tema ispiratore di Marinella Senatore, artista italiana che lavora in tutto il mondo, che ha creato la “Vendemmia d’Artista”, edizione n. 16: una serie di etichette, una scultura per la Salmanazar (9 litri) e un’opera site specific. Alcuni dei 110 grandi formati resi unici dalle opere di Marinella Senatore e l’esemplare unico di Salmanazar saranno battuti da Sotheby’s in un’asta online tra il 22 maggio e il 5 giugno 2024. Per il sesto anno consecutivo il ricavato sarà interamente devoluto dalla proprietà, Marchesi Frescobaldi, alla Fondazione Solomon R.Guggenheim per il programma Mind’s Eye, che permette a non vedenti e ipovedenti di godere dell’esperienza artistica attraverso speciali percorsi. Comprende descrizioni verbali di opere d'arte, oggetti sensoriali, creazione di opere d'arte, attività partecipative e conversazioni per promuovere impressioni, connessioni emotive e ricordi, la cui percezione dura nel tempo. I collage originali, fatti a mano dall’artista, saranno l’opera site specific che andrà ad arricchire la preziosa galleria d’arte di Ornellaia. Infine, per condividere” Vendemmia d’Artista” con la propria comunità di appassionati, anche quest’anno in ogni cassa di Ornellaia 2021 da 6 bottiglie, una è vestita con l’etichetta speciale firmata dall’artista.

Nelle opere dedicate a Ornellaia 2021, Senatore ha usato i suoi codici artistici e ha tradotto il carattere del vino in un linguaggio universale. I collage e le “luminarie” si ritrovano nelle etichette che vestono la bottiglia da 0,75, le 100 doppia magnum e le 10 Imperiali, e nella scultura dedicata all’unica Salmanazar. “Ho osservato e studiato a lungo Ornellaia - spiega l’artista Marinella Senatore - l’energia degli elementi della natura, come il mare, il vento, le stelle, che si trovano qui, si combina con l’energia delle persone che vi lavorano, e crea correlazioni che sono dichiarazioni di consapevolezza: “empowerment dell’essere umano”. Il carattere “La Generosità” passa attraverso il concetto, molto amato dall’artista, di “cura” e donazione e qui entrano in gioco le mani, elemento iconico di Marinella Senatore. I profili delle mani degli uomini e delle donne che lavorano quotidianamente all’eccellenza di Ornellaia, sono stati inseriti nei collage creati per le etichette e diventano ritratto ed emozione. Anche la danza è un codice importante: ballare è un gesto archetipico nel quale la comunità celebra sé stessa e Marinella Senatore ha voluto rappresentare questo movimento ancestrale, citando la festa della vendemmia, sia attraverso originali partiture sia attraverso figure danzanti.

“La nostra identità si basa sul luogo, sul lavoro, sull’essere squadra - sottolinea Lamberto Frescobaldi, presidente Frescobaldi e parte della proprietà - il carattere 2021 è nato dalla generosità della terra, di cui l’interpretazione dell’artista Marinella Senatore ha rivelato un senso ulteriore: la generosità della terra crea un ecosistema di cui tutti noi facciamo parte ed è per noi significativo che anche la festa di fine vendemmia sia parte della sua opera”.

Culmine del processo artistico di Marinella Senatore è la scultura luminosa creata per la Salmanazar: sulla 9 litri l’artista ha installato una delle sue famose luminarie, usate in passato per riunire le persone in luoghi temporanei definiti da luce e colore. L’opera per la Salmanazar di Ornellaia 2021 è ispirata ad un rosone delle chiese barocche ed è realizzata con un innovativo neon freddo (per non avere alcun scambio termico con il vino) e senza mercurio, per rispettare l’ambiente.

