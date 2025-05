In Italia ci sono 600.000 celiaci, di cui 400.000 non sono ancora stati diagnosticati

La celiachia è una malattia autoimmune che colpisce oltre l’1% della popolazione italiana (circa 600.000 persone), ma secondo i dati del Ministero della Salute del 2023, si stima che circa 400.000 persone non siano ancora state diagnosticate e ancora non lo sappiano. Per sensibilizzare sempre di più le persone su questa tematica, l’Associazione Italiana Celiachia (Aic) ha istituito la “Settimana Nazionale della Celiachia”, giunta alla sua edizione n. 11, in collaborazione con le 21 Aic territoriali, e che, iniziata il 10 maggio, e, in scena fino al 18 maggio, prevede eventi e approfondimenti, in concomitanza della “Giornata Mondiale della Celiachia” che si celebra, oggi, 16 maggio, per diffondere una corretta informazione sulla celiachia e la dieta senza glutine e sfatare falsi miti e fake news che ruotano attorno a questa patologia.

Screening e consulenze mediche gratuiti; incontri e consigli di dietisti e nutrizionisti; open day delle sedi Aic territoriali per informare e distribuire materiale e gadget alla popolazione, laboratori per bambini e letture di fiabe su celiachia e inclusione, corsi di cucina senza glutine per adulti e bambini: sono solo alcuni dei numerosi appuntamenti promossi (qui il calendario completo degli appuntamenti).

Uno dei momenti più significativi è rappresentato da “Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menù senza glutine”, un progetto che coinvolge oltre 500 comuni italiani. In queste giornate, nelle scuole dell’infanzia e primarie viene servito un menù completamente senza glutine per tutti gli studenti, favorendo l’integrazione e la normalizzazione della dieta celiaca. Nel 2024, sono stati distribuiti oltre mezzo milione di pasti senza glutine.

“Prima della legge voluta da Aic nel 2005 i bambini celiaci non potevano avere un pasto senza glutine, mi piace ricordarlo perché questo importante diritto compie quest’anno il suo compleanno n. 20 - spiega Rossella Valmarana, presidente Aic - da oltre 45 anni Aic lavora per diffondere una corretta informazione sulla malattia: la “Settimana Nazionale della Celiachia” è uno dei momenti più importanti dell’anno perché, grazie ai numerosi eventi diffusi in tutta Italia, riusciamo a coinvolgere e sensibilizzare un pubblico ampio, azione indispensabile per migliorare la qualità della vita delle persone celiache”, conclude Valmarana.

Secondo i dati del Ministero della Salute le persone diagnosticate con celiachia in Italia sono 265.102. La celiachia risulta concentrata nella fascia di età tra i 18 ei 59 anni (67%) e nelle donne con il 70% dei casi diagnosticati (184.731) rispetto al 30% maschile (80.371), in un rapporto di 2 a 1 in quasi tutte le regioni, ad eccezione di Basilicata, Molise e Sardegna dove è di 3 a 1; in Lombardia il numero più alto dei casi, 49.278 persone (18,6%).

Copyright © 2000/2025