In Italia il settore Horeca abbraccia oltre 460.000 imprese: torna l’“Expoforum” sul settore

Toccano quota 460.076 imprese, di cui 77.061 dedicate all’alloggio e 383.085 alla ristorazione, comparto al cui interno si trovano 228.278 attività di ristoranti e servizi di ristorazione mobile e 147.582 attività di somministrazione bevande: sono le attività del mondo Horeca presenti in Italia nel terzo trimestre 2025 (secondo i numeri elaborati dalla Camera di Commercio di Torino su dati InfoCamere), e che fanno parte di una galassia, legata alla ristorazione, all’ospitalità ed alla caffetteria, che è un simbolo del made in Italy e un pilastro dell’economia nazionale. Ed anche il Rapporto Strategico 2025 “Nutrire il Paese, connettere le persone. L’Horeca come ecosistema”, firmato da The European House - Ambrosetti, fotografa una filiera in forte dinamismo: già nel 2024 il settore ha generato 107,1 miliardi di euro di fatturato e 53,8 miliardi di valore aggiunto, dando lavoro a 1,5 milioni di persone e contando su un tessuto di circa 382.000 imprese attive. La sola distribuzione specializzata ha prodotto 15,3 miliardi di euro di ricavi e 2,7 miliardi di valore aggiunto, coinvolgendo 57.000 addetti tra personale diretto e indotto. Un universo che torna protagonista al Lingotto Fiere di Torino di Horeca Expoforum 2026 (15-17 marzo), il Salone professionale del settore all’edizione n. 3 organizzata da Gl Events Italia.

Un Salone dal respiro sempre più internazionale grazie alla partecipazione, accanto ad aziende di tutte le regioni italiane, Piemonte in primis, di realtà europee, nel quale cresce del 30% la presenza del comparto caffè e aumentano gli espositori del beverage con l’artigianalità italiana protagonista attraverso aziende che portano specialità gastronomiche, attrezzature professionali e prodotti di alta qualità, offrendo una panoramica completa della ricchezza del patrimonio agroalimentare nazionale. Tra le novità anche il debutto di “Alimentability”, il festival dedicato all’informazione agroalimentare etica e consapevole, promosso dal gruppo Asa - Associazione Stampa Agroalimentare Italiana.

“Horeca Expoforum - ha sottolineato Gàbor Ganczer, ad Gl Events Italia - arriva a poca distanza dalla recente investitura della Cucina Italiana a Patrimonio Unesco, un riconoscimento straordinario del valore culturale e sociale del settore. L’evento intende trasformare questo prestigioso riconoscimento in un motore di rilancio per tutta la filiera dell’ospitalità: vogliamo offrire uno spazio in cui la qualità, la creatività e l’artigianalità italiane possano trovare nuova energia”.

Un canale che occupa un ruolo determinante anche per il Piemonte, agevolato anche dal peso, positivo, dell’enoturismo. Stando sempre all’ultimo rapporto della Camera di Commercio di Torino (settembre 2025), in Piemonte le imprese riconducibili al canale Horeca sono quasi 30.000, il 7,1% del tessuto imprenditoriale regionale. A livello italiano, il Piemonte rappresenta il 6,4% dell’indotto sul totale di circa 460.670 imprese, il 90,8% delle quali svolge attività di ristorazione e bar.

