“International Bulk Wine Competition”: dall’Italia (Puglia al top) tanti dei vini migliori del mondo

Il Nero di Troia di Agresti Vini tra i soli tre “Grand Gold” (insieme ad un vino australiano e ad uno della Nuova Zelanda), e poi tante medaglie d’oro, dal Nero di Troia alla Falanghina 2023, dal Primitivo Rosè 2023 al Primitivo, tutti di Enoagrimm Italia, dal Sauvignon “atto a Friuli Dop” 2023 della Cantina di Rauscedo al Salento Igt Rosso al Salice Salentino Dop Riserva Cantina Due Palme, dal Pinot Grigio delle Venezie di Paladin Giovanni al Moscato di Alessandria di Colomba Bianca, in Sicilia: ecco i migliori vini sfusi secondo la “International Bulk Wine Competition”, che ha premiato i migliori vini di 222 cantine da 15 Paesi, alla “World Bulk Wine Exhibition” n. 15, di scena il 20-21 novembre ad Amsterdam. Con focus su un segmento, quello dei vini sfusi, che rappresenta meno del 10% in valore, ma quasi un terzo del mercato del vino mondiale in quantità, e di cui l’Italia è il secondo esportatore al mondo, dopo la Spagna.

