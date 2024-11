Italia compatta verso il “Gruppo di Alto Livello Vino Ue”. Apertura sugli espianti

Sul valore del settore del vino e sulle misure da prendere per tutelarlo, a livello economico, ma anche produttivo e culturale, guardando soprattutto alla sfida del “climate change”, la posizione italiana condivisa da istituzioni e filiera è in linea con quanto già emerso a livello europeo; sul tema degli espianti dei vigneti la linea resta quella di non vedere in questo strumento la via maestra per riequilibrare il mercato, ma con un’apertura che non porti alla sua totale preclusione, qualora alcuni territori del vino italiano avanzassero una richiesta in tal senso nel prossimo futuro, magari da finanziare in un modo ancora da valutare, con fondi nazionali, o con economie o fondi inutilizzati da altre misure dell’Ocm Vino, per esempio; la promessa che a brevissimo la filiera sarà convocata nuovamente al Ministero dell’Agricoltura per un confronto a livello tecnico sul decreto che normerà anche in Italia, come richiesto da molti, e da tempo, la produzione di vino dealcolato: è quanto emerso, in sintesi, nella riunione sul “Gruppo di Alto Livello Vino Ue”, da quanto apprende WineNews, con le associazioni di filiera al tavolo del Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in vista del prossimo meeting europeo in calendario il 16 dicembre (come abbiamo riportato qui).

“Espianti sì, ma con criteri condivisi a salvaguardia della tenuta socioeconomica e paesaggistico-ambientale. E con finanziamenti a carico dei Paesi membri e non ai Fondi strategici europei (Pns). Maggior elasticità nei fondi per la promozione e una miglior definizione normativa per i nuovi vini (dealcolati) per agevolarne la commercializzazione e semplificazioni sull’etichettatura digitale. Le “raccomandazioni” inserite nella bozza del Gruppo di Alto Livello della Commissione Europea sul futuro del vino nell’Ue vanno per buona parte nella direzione auspicata e sostenuta da Unione Italiana Vini (Uiv)”, commenta una nota dell’organizzazione guidata da Lamberto Frescobaldi. Che aggiunge come, “in materia di espianti, secondo la bozza, il Gruppo di Alto Livello raccomanda di affrontare le situazioni di eccesso strutturale di offerta con finanziamenti nazionali, pur con i distinguo da tempo sostenuti da Uiv e legati a “vigneti a elevato valore paesaggistico, come pendii, terrazzamenti, varietà con valore genetico o in aree con valore ambientale o dove la viticoltura è centrale e che sono a rischio di spopolamento”. Una posizione che, per Uiv, preserverebbe il “pacchetto” dei fondi specifici destinati alle “misure attive”, come la promozione, di cui il settore necessita per affrontare la sfida ai cambiamenti di consumo e alle incertezze del mercato. Secondo Uiv, è fondamentale che il documento mantenga il focus sulla competitività del settore, che siano introdotte alcune flessibilità sulla gestione del potenziale e delle autorizzazioni e che, come proposto dal Ministero dell’Agricoltura, sia per la prima volta introdotta la possibilità per i Paesi di salvare le economie dei fondi del Pns che potrebbero essere re-investiti nel settore. Tra i temi trattati, anche quello della semplificazione in materia di Ocm Promozione, con la positiva raccomandazione di aumentare la durata del sostegno alle misure di promozione per consentire il consolidamento del mercato”.

Copyright © 2000/2024