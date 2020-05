La Dispensa dei Golosi di Montepulciano è uno di quei luoghi che non ti stancheresti mai di frequentare, semplicemente per il puro piacere di farlo. Enoteca, Wine bar e vero e proprio “spaccio” di cose buone, dal formaggio al sale, dalle birre artigianali alle confetture, dai salumi ai formaggi, dal vino ai distillati, propone sempre qualcosa di eccitante e di inaspettato:

COSA VENDE

Giodolo, Rosso di Montepulciano 2015 - € 13,00

Vino tonico, fresco, beverino e di grande sapidità

Montevertine, Pian del Ciampolo 2017 - € 22,00

Un “must” per cominciare a conoscere questa azienda chiantigiana

Baricci, Brunello di Montalcino 2014 - € 48,00

Sempre più centrato anche il Brunello oltre al Rosso di Montalcino della casa

Luteraia, Nobile di Montepulciano 2014 - € 23,00

Intrigante e di bella godibilità gustativa

Antonio Camillo, Toscana Ciliegiolo Principio 2018 - € 16,00

Il Ciliegiolo “base” a cui è difficile resistere fino all’ultima goccia

Pietroso, Rosso di Montalcino 2017 - € 20,00

Un Rosso di Montalcino irresistibile dal sorso sapido e vitale

Avignonesi, Nobile di Montepulciano 2015 - € 23,00

Solido e convincente, una vera e propria garanzia

Le Ragnaie, Rosso di Montalcino 2016 - € 21,00

Delicato nei profumi quanto fine e beverino al gusto

Stefano Amerighi, Cortona Syrah 2016 - € 26,00

Il Syrah toscano per eccellenza

Val delle Corti, Chianti Classico 2016 - € 22,00

Il Chianti Classico forse più significativo della sottozona di Radda

COSA CONSIGLIA

Produttori di Carema, Carema Classico Etichetta Nera 2016 - € 20,00

Declinazione del Nebbiolo intrigante e di grande fascino

Lo Schiantolo, Bianco Toscano 2018 - € 13,00

Bianco di Montepulciano che incuriosisce

Grifalco, Aglianico del Vulture Gricos 2017 - € 12,00

Solido, di bella personalità e di piacevole beva

Domaine Gauby, Cotes Catalanes Calcinaries Blanc 2018 - € 26,00

Frutti esotici, agrumi e tanta sapidità nel sorso

Gracciano della Seta, Nobile di Montepulciano Riserva 2016 - € 28,00

Impostazione impeccabile per questo rosso fine e convincente

Querciabella, Chianti Classico 2016 - € 26,00

Ampio e generoso il Chianti Classico di questa azienda storica di Greve in Chianti

Le Clos Perdus, Cotes Catalanes Extreme Rosso 2014 - € 30,00

Lladoner Pelut e Syrah compongono questo rosso di grande personalità

Tarlant, Champagne Zero - € 60,00

Potevano mancare le bollicine più famose del mondo? Queste poi...deliziose

Tenuta di Valgiano, Colline Lucchesi Palistorti Rosso 2016 - € 26,00

Un rosso intenso e godibile dal sorso pronto e succoso

Marko Fon, Malvazija Istriana 2018 - € 28,00

Intenso bianco dal carattere mediterraneo e salino

