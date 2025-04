La famiglia Veronesi continua a investire nel vino e si aggiudica lo storico Caffè Contarena a Udine

Non conosce crisi la passione della famiglia Veronesi per il comparto vino: l’ultimo acquisto, in ordine di tempo, è quello del Caffè Contarena, storico locale nel cuore di Udine, di cui Signorvino si è aggiudicato la concessione e che aprirà entro la fine dell’anno con la nuova insegna. Prosegue così, senza sosta, l’ambizioso piano per il 2025: Signorvino, l’enocatena italiana che oggi conta 42 location, di cui la gran parte in Italia, ma anche a Parigi ed a Praga, punta a quota 100 milioni di euro di fatturato e 55 store.

“L’aggiudicazione rappresenta per noi un grande motivo di orgoglio - dichiara il Luca Pizzighella, General Manager Signorvino - siamo felici di poter portare a Udine il nostro concetto di ospitalità italiana e di cultura enogastronomica, in uno spazio di così grande valore storico e simbolico per la città. Il nostro obiettivo sarà quello di valorizzare al massimo questa splendida struttura, offrendo un’esperienza unica che unisce la passione per il vino, la cucina italiana di qualità e l’accoglienza che da sempre contraddistinguono il nostro brand. Con entusiasmo ci prepariamo a dare avvio a questo nuovo percorso insieme alla città di Udine”.

Il Caffè Contarena vedrà presto l’intervento del brand, che conta già tanti punti vendita nelle più belle piazze italiane e che continua a crescere, unendo la passione per la degustazione all’autentica accoglienza italiana.

Signorvino, gruppo fondato dalla famiglia Veronesi (guidata da Sandro Veronesi, che WineNews recentemente ha intervistato a tu per tu), parte del gruppo Oniverse (che ha un fatturato di oltre 3,5 miliardi di euro, e che raccoglie sotto il suo ombrello anche i brand Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, ma anche, tra gli altri, Oniwines, guidata da Federico Veronesi, che riunisce cantine come Tenimenti Leone, nei Castelli Romani, Podere Guardia Grande, in Sardegna, La Giuva, in Valpolicella, e l’ultimo acquisto, Villa Bucci, tra le realtà più importanti delle Marche, in attesa di aprirne una nel territorio del Trentodoc, ndr), propone nelle sue enoteche con cucina un’offerta gastronomica che celebra la tradizione culinaria italiana, con oltre 2.000 etichette.

