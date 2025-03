La leggenda della musica Pharrell Williams firma una limited edition per Moët & Chandon

Dopo Lady Gaga per Dom Perignon e Mika per Nicolas Feuillatte, un’altra grande star della musica internazionale firma un’esclusiva limited edition per una prestigiosa Maison di Champagne: Pharrell Williams - musicista e produttore, 13 volte vincitore del Grammy Award e autore di hit come “Happy” e “Get Lucky”, lancia una linea a proprio nome per Moët & Chandon, espressamente dedicata a festeggiare le ricorrenze importanti della vita, in particolare i compleanni. L’intera collezione è contraddistinta dal tema del fiocco, che richiama quelli originali di stoffa che adornavano le bottiglie di Moët & Chandon nel 19° secolo e che simboleggiano “unione, generosità, gioia e sorpresa”.

“I compleanni sono occasioni per celebrare il tuo giro intorno al sole - dice Pharrell in un cortometraggio prodotto per l’occasione - quando ho avuto l’età per brindare per la prima volta, quello era il mio punto di riferimento: Moët & Chandon”. La collezione “Pharrell X Moët & Chandon” include varianti di colore rosso, oro e blu del Brut Impérial e bianco del Nectar Impérial Rosé. Al top di gamma c’è il Moët & Chandon Brut Impérial Jewel Masterpiece, una jeroboam da 3 litri in cromo specchiato, decorata a mano con perle in rilievo dall’artista Astrid de Chaillé. É venduta con un fiocco/spilla di Baqué Molinié, che ha richiesto più di 300 ore di lavoro utilizzando oltre 7.000 perle. Venduta in una cassa di legno realizzata a mano, è disponibile in sole 30 bottiglie: alcuni saranno acquistabili presso la boutique Moët di Epernay, al prezzo di 30.000 euro ciascuna, il che le colloca direttamente tra le bottiglie di vino più costose al mondo. Pharrell Williams - che è anche il direttore creativo di Louis Vuitton Uomo (brand che appartiene, come Moët & Chandon, al gruppo del lusso Lvmh), ha da tempo un’attenzione particolare per il mondo food & wine: ha collaborato con la catena gourmet del lusso Dean & Deluca alla “Williams Family Kitchen”, una linea di prodotti ispirati ad alcune delle sue ricette personali preferite, e all’inizio dei quest’anno ha aperto due nuovi ristoranti a Miami.

La partnership tra Williams e Moët & Chandon è solo l’ultimo capitolo, in ordine di tempo, dell’ondata creativa che sta investendo l’universo Champagne, con le più importanti griffe che puntano decise ad una strategia di marketing basata su collaborazioni esclusive con celebrities e contaminazioni con altri mondi - dalla musica all’arte, dal design allo sport, dall’architettura al cinema, passando per l’hôtellerie - anche per contrastare un generalizzato calo dei consumi. Flessione a cui lo Champagne, negli ultimi anni, risponde alzando ancora di più l’asticella in termini di comunicazione ed investimenti, con un’innegabile “wow effect”. Mika, popstar di fama internazionale, disegna (insieme alla sorella, l’artista e designer Yasmine Penniman), una limited edition di Champagne Nicolas Feuillatte, uno dei brand più venduti al mondo, mentre prosegue la collaborazione, iniziata nel 2021, tra la popstar Lady Gaga e Dom Pérignon. Perrier-Jouët si è avvalso dello studio di design Formafantasma per ripensare il vigneto della Maison, e Bollinger ha dedicato una bottiglia speciale ai 60 anni di “Agente 007 - Missione Goldfinger”. Nei Caraibi, tra acque cristalline e spiagge incontaminate, l’Eden Rock-St Barths sarà il primo hotel al mondo a collaborare con Krug.

