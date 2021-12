La Nazione

Il Brunello è da record. Mille euro per ettolitro ... Dai vini comuni alle grandi denominazioni, crescono i prezzi dei vini sfusi d’Italia. Il Brunello di Montalcino costa 1.150 euro a ettolitro, l’Amarone della Valpolicella sfiora i 900, il Barolo è a quota 850. Non solo quello dei costi di energia, trasporti, materie prime, bottiglie ed etichette: il vino italiano sta affrontando anche una crescita dei prezzi degli sfusi. Tra vendemmie scarse, in qualche caso, come la 2017, tra le più avare di sempre in quantità, c’è l’annata che sta arrivando sul mercato per grandi denominazioni come Barolo o Brunello di Montalcino, per esempio. Guardando ai soli sfusi, sono in netta crescita, come racconta l’analisi WineNews, tra i listini di Ismea e quelli delle Camere di Commercio. Positivo il quadro in Toscana, secondo le ultime rilevazioni della Camera di Commercio di Siena. Le quotazioni più sostenute restano quelle del Brunello di Montalcino: la celebratissima annata 2016 (ormai presso chè introvabile, mentre la altrettanto splendida annata 2015 è uscita dal listino) spunta prezzi tra i 950 e i 1.150 euro a ettolitro, con quotazioni identiche per la 2017 in uscita sul mercato a gennaio 2022. Ma sono già sostenute anche le produzioni 2018 e 2019 con prezzi tra i 650 e gli 800 euro a ettolitro. Sempre importanti anche le quotazioni del Rosso di Montalcino, con l’annata 2018 tra 400 e 500 euro a ettolitro, e la 2019 tra 350 e 400, e la 2020 già tra 270 e 350 euro. Crescono anche le quotazioni del Chianti Classico tra i 270 e i 320 euro a ettolitro. Crescono anche i valori del Chianti, con l’annata 2017 tra i 143 e i 180 euro a ettolitro, mentre la 2018, la 2019 e la 2020 oscillano tra 135 e 170 euro. Fermo sui suoi valori il Nobile di Montepulciano, tra 330 e 380 euro a ettolitro per le annate 2016, 2017 e 2018, mentre il Rosso di Montepulciano delle vendemmie 2018, 2019 e 2020 va tra i 120 e i 150 euro. Tra i bianchi, stabile anche la Vernaccia di San Gimignano che oscilla tra i 130 e i 150 euro a ettolitro della produzione 2020, e i 135-155 della 2019, sugli stessi valori di qualche mese fa.

