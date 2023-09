La Nazione - Siena

Casato Prime Donne Ecco i premiati 2023 … Individuati Maria Canabal del Forum Parabere, Regoli e Chiari di Winenews, Sottile e Atzeni di Trebicchieri… Svelati i nomi dei vincitori del premio Casato Prime Donne, quest’anno dedicato a Francesca Colombini Cinelli, la “signora del Brunello”. Nel 2023 il Premio sceglie uno dei personaggi che hanno lavorato di più in favore della parità di genere nel food&wine: Maria Canabal, fondatrice e organizzatrice del Forum Parabere. Nel 2015, spiega una nota, Maria Canabal è stata riconosciuta tra le “Most influential women in gastronomy” dalla Foundation woman’s week e i suoi libri di cucina sono stati premiati dai Gourmand cookbooks awards come “Migliori al mondo”. La giuria del premio, presieduta da Donatella Cinelli Colombini e composta da Rosy Bindi, Anselma Dell’Olio, Anna Pesenti, Stefania Rossini, Anna Scafuri e Daniela Viglione, insieme al sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli e al presidente del Consorzio Fabrizio Bindocci hanno scelto due dei maggiori portali di informazione sul vino come vincitori dei premi giornalistici per il loro contributo nella valorizzazione di Montalcino e dei suoi vini. Premio Consorzio del Brunello sul tema “Il Brunello e gli altri vini di Montalcino” a Loredana Sottile e Gianluca Atzeni del portale “Trebicchieri”, settimanale economico del Gambero Rosso per aver diffuso, in modo attento e professionale informazioni e approfondimenti sulle produzioni enologiche di Montalcino. Premio sul tema “Io e Montalcino” a Alessandro Regoli e Irene Chiari del portale WineNews per aver divulgato, in modo costante, tempestivo, preciso e esauriente, notizie sull’Italia del vino e del cibo e sul territorio del Brunello e i suoi personaggi. La cerimonia del Premio Casato Prime Donne è in programma a Montalcino, al Teatro degli Astrusi, sabato 16 settembre alle 10.30.

