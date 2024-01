La Nazione - Siena

Da Siena a Montalcino, dalle Crete alla Valdichiana … I tesori a “LineaVerde”. Territorio protagonista… Un viaggio emozionale alla scoperta delle Terre di Siena e dei suoi tesori, il grande vino (Brunello di Montalcino), l’olio extravergine di oliva, l’artigianato di altissima tradizione e qualità esplorando Siena, Montalcino e Crete Senesi, da dove si ricavano preziose terracotte e dove si cavano i tartufi tra i più rari d’Italia. È quello che compirà domenica 14 (ore12.20) “LineaVerde”, lo storico format di Rai 1 - che, da oltre 40 anni, porta in tv l’Italia più bella, condotto da Giuseppe Calabrese, in arte “Peppone”, Livio Beshir e Margherita Granbassi - con una puntata, di cui è regista Luciano Sabatini e autore Carlo Cambi, ispirata a “L’allegoria e gli effetti del Buono e del Cattivo Governo”, il capolavoro di Ambrogio Lorenzetti. Il co-conduttore di “LineaVerde” Livio Beshir, in compagnia di Alessandro Regoli, direttore di WineNews, viaggerà dentro riti antichi: dalla ricolmatura delle bottiglie storiche della Tenuta Il Greppo di Biondi Santi, ma anche alla scoperta del miglior vino al mondo secondo la rivista americana Wine Spectator, il Brunello di Montalcino 2018 nella rinascimentale Villa di Argiano. Si andrà poi nelle Crete Senesi a cercare il maialino di Cinta Senese nell’azienda agricola di Mario Vigni e Letizia Moretti, a Vescona, mentre a San Giovanni d’Asso, si parla del valore della terra che custodisce i tartufi, assieme a Paolo Valdambrini, presidente dell’Associazione Tartufai Senesi. Quindi a Petroio con l’artigiano- artista della terracotta Moreno Cresti e, con Margherita Granbassi, lungo la Via Francigena, sulle orme dei pellegrini, a San Quirico d’Orcia, assieme alla comunicatrice Eleonora Ciolfi.

Copyright © 2000/2024