La Nazione - Siena

“Grazie di tutto Cavaliere”, il saluto del “suo” paese … Il sindaco Franceschelli: “Contributo fondamentale”. L’addio dell'azienda Banfi… “Grazie di tutto Cavaliere, faremo tesoro dei tuoi insegnamenti, e porteremo ancora più in alto la tua Banfi”. Così l’azienda ricorda l’uomo le cui “idee innovative e pionieristiche sono state decisive per i successi di Banfi”. Silvio Franceschelli, sindaco di Montalcino e senatore, lo ricorda come un “profondo appassionato e conoscitore di Montalcino, ha dato un contributo fondamentale e non replicabile alla conoscenza e alla diffusione del vino Brunello in Italia e nel mondo. Primo, fra tutti, ha sperimentato con successo la figura dell’enologo manager contribuendo in modo significativo alla progressiva crescita qualitativa del vino Brunello”. Parole cui si aggiungono quelle del Comune ilcinese che ricorda “l’impegno, la dedizione, la visione che hanno contribuito allo sviluppo e al progresso di un territorio, nel profondo rispetto per l'identità e per il tessuto sociale di Montalcino”. Molto sentito il ricordo di Alessandro Regoli e Irene Chiari, fondatori di Winenews: “Buon viaggio Cavaliere, rimarrà sempre nei nostri cuori: enologo, manager, vero maestro della comunicazione. Ha portato progettualità, innovazione, tecnologia, professionalità, sviluppo, fantasia, occupazione, immagine, trasformando l’utopia e il sogno dell’azienda ideale in realtà. Cavaliere, lei è stato un pilastro dell’enologia italiana moderna”.

Copyright © 2000/2024