La Nazione - Siena

Casamonti firma la nuova cantina di Poggio Antico… L’architetto Marco Casamonti curerà il progetto della “Nuova Cantina Poggio Antico”. L’anticipazione arriva da Winenews, che anticipa come il progetto sarà presentato il primo marzo, a Firenze, negli uffici della presidenza della Regione Toscana, con la partecipazione del presidente Eugenio Giani. Casamonti, professionista di fama mondiale, è famoso nel mondo del vino per aver progettato la cantina Antinori nel Chianti, che ha ricevuto riconoscimenti planetari. Ora la sfida nel territorio del Brunello, in un’azienda che, ricorda Winenews, è posta su una delle colline più alte, a oltre 500, con 35 ettari a vigneto (di cui 28 a Brunello). Dal 2017 è stata acquistata da Atlas Invest, compagnia belga. Ora la scelta di una firma prestigiosissima dell’architettura per ridisegnare la propria cantina su standard di qualità eccelsa.

