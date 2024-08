La Nazione - Siena

Casato Prime Donne i premi per il 2023 … Per il 2023 il premio internazionale Casato Prime Donne sceglie uno dei personaggi che hanno lavorato di più in favore della parità di genere nel food&wine: Maria Canabal, fondatrice e organizzatrice del Forum Parabere. Dal 2015 ogni anno, il forum riunisce, in un luogo diverso, 400 donne provenienti da ogni parte del mondo: cuoche e scienziate, ingegneri e contadine, antropologhe, produttrici di vino e agronome. La giuria, presieduta da Donatella Cinelli Colombini e composta da Rosy Bindi, Anselma Dell’Olio, Anna Pesenti, Stefania Rossini, Anna Scafuri e Daniela Viglione, con il sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli e il presidente del Consorzio Fabrizio Bindocci ha scelto due dei maggiori portali di informazione sul vino per i premi giornalistici: Loredana Sottile e Gianluca Atzeni di “Trebicchieri”; Alessandro Regoli e Irene Chiari di “WineNews”. La cerimonia al Teatro degli Astrusi sabato 14 settembre alle 10.30.

Copyright © 2000/2024