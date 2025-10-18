La Nazione Siena

“Vene d’Oro” by Bizhan Bassiri. Opera e dialogo … Un’opera d'arte permanente per Montalcino: oggi l’artista iraniano di fama internazionale Bizhan Bassiri inaugura l’opera “Vene d’oro”. L’edizione 2025 di “Venti di ottobre”, dal titolo “Vene d’Oro del Pensiero Magmatico”, si alternerà tra Montalcino in Toscana e Fabro in Umbria: dopo l’introduzione del direttore WineNews Alessandro Regoli e l’intervento di uno dei più importanti critici d’arte italiani Bruno Corà, sarà installata - questa mattina ore 11 - alla Winenews l’opera permanente “Vene d'Oro del Pensiero Magmatico” di Bizhan Bassiri. L’evento della Fondazione Bassiri ha poi in calendario la visita a il Pozzo, l’opera del 2001 di Jannis Kounellis, situata in Piazza del Duomo a Montalcino, a cura di Michelle Coudray, presidente della Fondazione Kounellis e compagna dell'artista, una delle più grandi anime artistiche del nostro tempo, e poi sarà la volta del dibattito pubblico dal titolo “Gli attributi del tempo: plumbeo e aureo - Un dialogo tra arte, filosofia, scienza, esonomia”, di scena nel Duomo di Montalcino, con la partecipazione di artisti, filosofi, scienziati, economisti e critici d’arte.

