La ProWein ha un nuovo direttore: Peter Schmitz, che prende il posto di Bastian Mingers

Peter Schmitz, da più di 20 anni responsabile delle attività contrattuali di Messe Düsseldorf per i clienti pubblici, e delle attività collegate alla partecipazione alle fiere estere, sarà il nuovo direttore della ProWein, tra le fiere internazionali dedicate al vino e al beverage più importanti al mondo, che negli ultimi nove mesi è stata sotto la direzione provvisoria di Michael Degen, direttore esecutivo Messe Düsseldorf. Peter Schmitz, che dall’1 febbraio 2023 sarà responsabile dell’intero portafoglio globale della ProWein, prende così il posto di Bastian Mingers, Global Head Wine & Spirits della ProWein dal marzo 2019, che ha affidato ad un post su Linkedin il suo saluto alla fiera di Düsseldorf, in cui ha rivelato il suo passaggio, già da giugno, alla Koelnmesse, che, a Colonia, organizza Anuga, la principale fiera mondiale per l’industria alimentare e delle bevande. “Essere in rete con persone di tutto il mondo e mantenere rapporti commerciali è la mia passione assoluta. Questo è esattamente ciò che contraddistingue la ProWein, e sono felice di poter contribuire con la mia pluriennale esperienza all’ulteriore sviluppo di questa fiera”, commenta Peter Schmitz, che presto vivrà il suo primo banco di prova, la ProWein, a Düsseldorf, dal 19 al 21 marzo 2023.

Focus - ProWein di Düsseldorf, una breve cronistoria

Iniziata nel 1994, con 321 espositori e 1.500 visitatori, la ProWein è diventata oggi la fiera leader per il settore internazionale del vino e delle bevande alcoliche. Oltre 6.000 espositori provenienti da tutto il mondo presentano qui ora, i loro vini e le loro bevande alcoliche speciali. Di conseguenza, è elevato l’interesse dei visitatori professionali provenienti da tutto il mondo. Essi approfittano della ProWein, per ottenere informazioni complete e scambiare idee. Dal 2013 la ProWein di Düsseldorf è stata integrata da numerosi eventi satellite internazionali. ProWine Shanghai ha iniziato le sue attività nel 2013, seguita da ProWine Singapore, ProWine Hong Kong, ProWine Mumbai e ProWine Sao Paulo. Il membro più giovane della famiglia ProWein internazionale è ProWine Tokyo.

