La tavola per gli italiani rappresenta un pezzo di vita e Coop premia le nostre storie più belle

Ogni famiglia, ogni persona ha una storia che racconta un pezzo della propria vita e magari anche quella della comunità a cui si appartiene. Molto spesso queste storie si condividono a tavola e dalla tavola prendono forma, ed hanno a che fare con il cibo sottoforma di un ricordo, di un aneddoto, di una ricetta, ma anche in proiezione rispetto al domani, alle aspettative e ai desideri di nuovi cibi e di nuove tendenze. A premiare le più belle, è Coop con il concorso “Storie a tavola” al quale tutti possono partecipare, inviando racconti, aneddoti o ricette che rappresentano un cibo connesso a un momento della vita sia di ieri che di oggi o magari di domani (fino al 1 settembre 2026). Tre premiati vinceranno un soggiorno a Torino in occasione di Terra Madre Salone del Gusto 2026 (24-27 settembre), il più importante evento mondiale dedicato al cibo buono, pulito e giusto promosso da Slow Food, e del quale Coop è partner, dove si svolgerà anche la premiazione.

Il concorso è parte integrante del progetto “La Tavola del Tempo”, sei puntate di un vodcast on air da settembre, nelle quali la speaker di Radio Deejay Chiara Galeazzi conversa con esperti e cultori di cibo quali gli scrittori Antonio Pascale e Camilla Baresani, l’antropologo Marino Niola, la conduttrice tv Tessa Gelisio, la chef stellata Chiara Pavan ed il “narratore della cucina” Paolo Vizzari, su come la storia d’Italia dal secondo Dopoguerra si intreccia con la tavola degli italiani e con il ruolo svolto da Coop nell’intercettare e spesso anticipare i cambiamenti culturali con prodotti a marchio “basici” come la pasta e l’olio nel Dopoguerra, “consapevoli” come la carne senza anabolizzanti e con la tracciabilità di filiera negli Anni Ottanta, “downgranding” ovvero salutari e sostenibili negli anni Duemila, fino ad oggi.

A decretare i vincitori del concorso “Storie a tavola”, una giuria composta proprio da Antonio Pascale, Sara Taschera direttrice Comunicazione Coop Italia, e Carla Coccolo, responsabile relazioni esterne e partnership Slow Food. La mission è rappresentare il rapporto che lega gli italiani al cibo come valore e possa contribuire a non disperdere il patrimonio culturale della cucina degli italiani riconosciuta, anche per questo, Patrimonio Unesco.

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