“Unexpected Italy”: centinaia di agricoltori, artigiani e chef riscrivono la mappa del turismo

Non solo le grandi città d’arte italiane con le loro bellezze secolari, o le più celebri località balneari o montane, e andando oltre i turismi “settoriali” guidati da una sola passione, che sia quella per il vino, per uno sport o così via. Ma una rete diffusa in tutta Italia, anche in luoghi sperduti e fuori dalle rotte, legata ad un “sistema della fiducia” che unisce selezione sul territorio con raccomandazioni di esperti locali verificati, nel segno dell’artigianato autentico, che si parli di vino, aceto balsamico, cucina, moda, restauro, oreficeria, argenteria, erboristeria, musei e molto altro, per guidare viaggiatori che vanno alla ricerca dell’autenticità più vera nel senso stretto del termine. È l’idea alla base di “Unexpected Italy”, progetto travel tech fondato da Elisabetta Faggiana e Savio Losito, lei di Vicenza e lui di Barletta, “premiato anche alle Nazioni Unite per il suo approccio etico e innovativo al turismo. Oggi l’app, descritta dal “The Guardian” come “una bussola per viaggiatori consapevoli”, è attiva in 18 territori italiani, tra cui Venezia, Roma, Genova, Torino, Padova, Vicenza e la Valle d’Itria, e si propone come un antidoto alle trappole del turismo di massa”, spiega una nota. Una mappa, quella di “Unexpected Italy”, che cresce con rigore: “solo rimettendo la qualità e l’etica al cuore di tutto possiamo preservare l’Italia che resiste all’omologazione”, spiega la founder della travel start up, Elisabetta Faggiana.

Tutto parte da una riflessione: “il turismo contemporaneo sta vivendo una profonda crisi d’identità. Da un lato, le città d’arte e i borghi storici sono travolti dai flussi turistici di massa; dall’altro, le esperienze di viaggio sono sempre più guidate, filtrate e, in ultima analisi, omologate da algoritmi digitali e piattaforme di recensioni di massa. In un mondo in cui il valore di un luogo viene ridotto a un punteggio numerico da uno a cinque stelle, c’è un’Italia nascosta, fatta di artigiani, contadini, osti e sognatori, che rischia di diventare invisibile”.

E così, “per offrire un’alternativa concreta all’overtourism”, “Unexpected Italy”, dopo aver costruito negli anni un archivio unico di luoghi, persone e micro-realtà testati personalmente dai fondatori, ora punta a rafforzare la rete dei “suggeritori” di luoghi, scegliendo solo persone che possano realmente dire la loro sui temi dell’accoglienza. E questo perché “la stragrande maggioranza delle piattaforme digitali di viaggio si basa sulle opinioni dei consumatori o di influencer di viaggio. Questo modello, apparentemente democratico, ha finito per generare un paradosso: premia la popolarità a discapito della qualità reale, spingendo i viaggiatori verso gli stessi luoghi standardizzati e impoverendo l’offerta culturale dei territori. Dopo oltre cinque anni di mappatura indipendente dei territori, condotta passo dopo passo, relazione dopo relazione, il progetto lancia un’infrastruttura di fiducia - spiega Elisabetta Faggiana - non ci si affida più al voto umorale del passante, ma al sapere locale verificato e alla competenza professionale. Non si tratta di collezionare opinioni individuali, ma di strutturare valutazioni motivate provenienti da chi lavora quotidianamente dentro lo stesso ecosistema di competenze. Gli utenti non sono più semplici consumatori passivi, ma diventano parte attiva del sistema in veste di curatori”. Sono già oltre 500 gli “host” di tutta Italia che contribuiscono alla messa a terra del sapere locale. Possono appartenere direttamente a uno dei sei archetipi delineati da “Unexpected Italy” - come uno chef che segnala un piccolo produttore di formaggi, o un albergatore che indirizza i viaggiatori verso la bottega di un restauratore - oppure possono essere professionisti esterni con competenze verificate e riconosciute nel proprio ambito, quali giornalisti, sommelier, curatori culturali, designer e ricercatori.

“Dal maestro dei distillati Gianni Capovilla, a pionieri dell’ospitalità come Daniele Kihlgren (Sextantio), a maestri artigiani come Giancarlo Busato o Dante Mortet, fino ad artigiani del gusto come Cacciatori Cartosio nelle Langhe, Rosario di Donna a Cerignola, Turacciolo ad Andria, Da Doro a Solagna, sono tanti i “Ribelli con le Radici” che hanno contribuito e continuano a contribuire a creare questa rete della fiducia”, spiega ancora “Unexpected Italy”, che sottolinea come “il cuore di questa evoluzione risiede in un cambio profondo di metodologia valutativa. Nessun luogo viene considerato come un’entità isolata o una monade a sé stante. Al contrario, ogni realtà inserita nel circuito viene analizzata come parte integrante di una complessa e coerente rete di valore territoriale. Se un ristorante utilizza prevalentemente ingredienti industriali pur avendo un arredamento artigianale, non può far parte dell’Italia che resiste. Se una bottega artigiana collabora con i produttori locali e fa ricerca sui materiali storici, diventa un nodo centrale della rete”.

“Il principio cardine secondo cui la qualità nei territori è distribuita e interconnessa è stato testato sul campo attraverso ripetuti esperimenti di comunità dal vivo”, chiarisce Savio Losito, co-fondatore “Unexpected Italy”. Riunendo in una stessa stanza produttori, artigiani, albergatori e ristoratori locali, i fondatori hanno notato come, messi nella condizione di dialogare, “questi professionisti inizino spontaneamente a riconoscere e segnalare le realtà di valore del proprio territorio. In pochi minuti emergono centinaia di raccomandazioni incrociate. È la dimostrazione scientifica che chi pratica la qualità ogni giorno sa riconoscerla immediatamente nei propri colleghi”.

Il racconto del territorio si snoda così attraverso i “Maestri del Fare”, custodi di un alto artigianato capace di far dialogare le tecniche antiche con la contemporaneità, e gli “Innovatori della Terra”, produttori e viticoltori che rinnovano i processi nel pieno rispetto della memoria biologica del suolo. La memoria collettiva e la ricerca sono, invece, protette dai “Tramandatori di Sapere”, figure chiave di botteghe storiche e librerie indipendenti. Sul fronte della cultura culinaria, gli “Artigiani del Gusto” combattono l’omologazione dei sapori interpretando il cibo come pura identità territoriale. Infine, i “Professionisti dell’Ospitalità” trasformano il soggiorno in hotel di charme e dimore storiche in un’esperienza relazionale profonda, vivendo l’accoglienza come un atto di vera responsabilità sociale verso il luogo che li ospita.

“In questo contesto, l’applicazione mobile di “Unexpected Italy” smette di essere un semplice catalogo digitale e si evolve nella vera e propria infrastruttura tecnologica, culturale e relazionale del turismo indipendente italiano - aggiungono Faggiana e Losito - è lo strumento che raccoglie, organizza e rende fruibile l’immenso patrimonio di conoscenze diffuse nei territori, traducendolo in mappe accessibili per i viaggiatori che cercano un’esperienza autentica. Una rete in cui la fiducia non viene sbandierata per scopi di marketing, ma viene costruita giorno dopo giorno da professionisti che riconoscono, proteggono e valorizzano il lavoro di altri professionisti. Non tutti i luoghi sono per tutti. La nostra missione non è portare tutti negli stessi posti, ma far incontrare le persone giuste con i luoghi giusti”, concludono i fondatori di “Unexpected Italy”. Promotori di “un’idea di viaggio che non consuma, ma cura. E che dell’Italia restituisce finalmente l’anima”.

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