La Vallagarina celebra il suo famoso vitigno e il vino “cantato” da Mozart: il Marzemino

Vitigno a bacca rossa fortemente legato a questo territorio che accompagna il corso dell’Adige a Sud di Trento, il vitigno Marzemino rappresenta una delle varietà più interessanti della vitivinicoltura trentina. Giunto in queste terre dal Caucaso quando Venezia dominava i commerci in tutto l’Adriatico, è proprio in Vallagarina che, grazie ad un ambiente ideale e ad un clima subcontinentale, è cresciuto fino a diventare il grande vino di oggi. In particolare è nel territorio di Isera e dei Ziresi che riesce ad esprimersi al meglio, ed è proprio qui che nasce il Trentino Doc Superiore Marzemino, che è anche tra quei pochi vini che possono vantare un illustre testimonial: è il vino cantato da Mozart nel “Don Giovanni” (“Che si versi l’eccellente Marzemino!”). E mentre si vendemmia sotto la tipica pergola trentina, la Vallagarina celebra il suo celebre vitigno e uno dei vini-simbolo dell’enologia del Trentino con “La Vigna Eccellente … ed è subito Isera” ad Isera (7-10 settembre), rilanciando il Premio dedicato alla vigna meglio curata della valle, un riconoscimento unico, non solo in Italia, all’impegno dei viticoltori nell’assicurare non solo una vendemmia eccellente, ma anche la massima custodia del territorio e della sua cultura vinicola, rendendolo sempre più attraente e ospitale e in grado di attrarre gli amanti del turismo enogastronomico (la premiazione sarà il 21 settembre nella “Summer School” n. 1 di giornalismo agroalimentare dedicata al giornalista Sergio Ferrari). E tra le curiosità, ci sarà anche una “cena georgiana” dedicata ai luoghi di origine del Marzemino.

