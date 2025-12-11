L’“Atlante Qualivita Treccani” 2026 celebra la Cucina Italiana Patrimonio Immateriale Unesco

L’Italia è in festa per la proclamazione da parte dell’Unesco della Cucina Italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, e per celebrare questo riconoscimento l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani e la Fondazione Qualivita presentano un’edizione speciale dell’Atlante Qualivita 2026 - Anniversario n. 25, che, edito da Treccani, è la più esaustiva e aggiornata raccolta dell’offerta italiana di prodotti a Indicazione Geografica, riunendo e documentando tutto il patrimonio delle produzioni agroalimentari e vitivinicole Dop, Igp, Stg e delle bevande spiritose Ig.

Con 897 schede prodotto, 3 sezioni dedicate ai comparti cibo, vino e bevande spiritose, 11 nuovi prodotti inseriti, 507 schede aggiornate, 18 schede Patrimonio Unesco e 1.612 immagini, l’Atlante Qualivita Treccani 2026 racconta, in 1.088 pagine, un patrimonio di ricchezza economica e culturale che viene censito nella sua complessità e varietà, delineando una mappa quanto mai esaustiva del territorio italiano e della qualità delle sue produzioni.

Curato da Mauro Rosati, dg Fondazione Qualivita, e realizzato con la collaborazione di consorzi, istituzioni e organismi di controllo, l’Atlante Qualivita 2026 illustra le denominazioni registrate, le filiere e i disciplinari e racconta storia e valore economico e culturale dei prodotti Dop e Igp, che costituiscono la base di quella che oggi viene definita la Dop Economy (che nel 2024 ha generato un valore di 20,7 miliardi di euro, ndr), neologismo presente nel Vocabolario Treccani per indicare il ruolo strategico delle produzioni a Indicazione Geografica nel sistema agroalimentare italiano e il profondo legame tra prodotti, territori e comunità.

La nuova edizione dell’Atlante si inserisce nel quadro delle iniziative organizzate per il centenario dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani e nell’anniversario n. 25 della Fondazione Qualivita, in un anno reso ancora più straordinario dal riconoscimento ufficiale della Cucina Italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità da parte dell’Unesco, traguardo a cui l’Atlante Qualivita 2026 dedica un’ampia sezione con interventi di esperti, tra cui gli chef Massimo Bottura, Roberto ed Enrico Cerea, Enrico Derflingher e Massimiliano Alajmo.

“I prodotti agroalimentari e vitivinicoli a Indicazione Geografica - ha spiegato Mauro Rosati, dg Fondazione Qualivita - sono la base della cucina italiana: senza la loro qualità e la loro presenza sui mercati, le nostre ricette non avrebbe potuto raggiungere una diffusione culturale così ampia. Per questo la pubblicazione di questo Atlante è uno strumento essenziale per raccontare la peculiarità della nostra cultura enogastronomica compresa quella della cucina: ci ricorda che un prosciutto Dop non è un prosciutto qualsiasi, che un formaggio Dop non è un formaggio qualsiasi. Il lavoro di aggiornamento che, edizione dopo edizione, realizziamo sulle 897 schede prodotto presenti nell’opera ci consente di raccontare quell’aderenza al contesto - ai territori, alle comunità, alle regole - che ogni prodotto deve mantenere per potersi chiamare Dop o Igp”.

Per Massimo Bray, dg Istituto dell’Enciclopedia Italiana, “questa particolare edizione dell’Atlante, in onore dell’anniversario n. 25 della Fondazione Qualivita e del riconoscimento Unesco della Cucina Italiana offre un quadro completo e straordinario delle eccellenze enogastronomiche italiane, che rappresentano uno degli elementi di forza del nostro Paese, uno dei luoghi più amati e visitati a livello internazionale. La sempre più profonda connessione tra cultura ed enogastronomia contribuisce in modo significativo al successo del sistema Italia, capace di affrontare le sfide del presente e guardare ad un futuro più equo e sostenibile”.

Copyright © 2000/2025