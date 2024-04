Le accise sul vino in Russia e le ricadute sui consumi: si parla anche di forti aumenti

Il consumo di vino in Russia è qualcosa di reale e che interessa ovviamente anche l’Italia, basti pensare che, a gennaio 2024, secondo i dati Istat sull’export del vino, analizzati da WineNews, è il Paese che ha registrato una crescita maggiore sui dodici mesi (+87%) avvicinandosi ai 20 milioni di euro. Se ci sono certamente nazioni che consumano di più, grazie anche ad un fattore culturale, non si può comunque sottovalutare il peso e le potenzialità della Russia che ha 144 milioni di abitanti. Ma adesso tra i produttori del Paese guidato da Putin, c’è un pensiero che sembra essere centrale ed è quello legato alle accise sui prodotti vinicoli. Ci saranno ripercussioni sui consumi? Come sottolinea Federvini, che cita la fonte del giornale gazeta.ru, l’aumento delle accise sui prodotti vinicoli in Russia non dovrebbe impattare sui prezzi al consumo, poiché i produttori continueranno a beneficiare di detrazioni fiscali per le uve utilizzate nella produzione. Secondo quanto riportato dalla Tass, il Ministero dell’Agricoltura russo ha confermato che i produttori pagheranno solo 1 rublo per litro di vino fermo, grazie alle agevolazioni fiscali. Tuttavia, una delle più grandi aziende vinicole russe ha annunciato un aumento dei prezzi del vino a partire dal 13 maggio 2024, con aumenti dal 7% al 35% a seconda della tipologia. Questo aumento è stato giustificato dalla triplicazione delle accise a partire dall’1 maggio 2024, ma anche dall’aumento dei costi di produzione, dei componenti e del trasporto. E intanto ci sono esperti che mettono in guardia sul rischio che queste nuove regolamentazioni possano compromettere gli sforzi degli ultimi anni per promuovere la cultura del consumo di vino in Russia. Igor Gubin, membro del Consiglio direttivo dell’Associazione dei viticoltori e produttori di vino della Russia, ha previsto un aumento medio di 100 rubli nei prezzi del vino a partire proprio da maggio 2024.

