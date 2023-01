Le Langhe ed il vino italiano dicono addio a Luciano Sandrone, leggenda del Barolo

Così come il 2022 si è chiuso con un lutto che ha fatto salutare al vino italiano una grande personalità come Francesca Colombini Cinelli, la “Signora del Brunello”, a Montalcino, il 2023 si è aperto all’insegna di un altro addio. Questa volta ad uno dei produttori simbolo delle Langhe: WineNews saluta con profondo rammarico e dispiacere Luciano Sandrone, grande “uomo viticoltore” scomparso all’età di 76 anni, nei giorni scorsi, e nome leggendario e di assoluta eccellenza che ha scritto e sta scrivendo la storia delle Langhe, ed i cui Barolo, dal Cru Le Vigne al Cannubi Boschis (che, con l’annata 2001, è anche uno dei “12 apostoli”, vini protagonisti del celeberrimo fumetto giapponese “Kami no shizuku”, ovvero “Drops of God”, il fumetto della firma Tadashi Agi) e all’Aleste, hanno scalato negli ultimi anni più posizioni nei fine wine a livello mondiale, elevando con il loro contributo il prestigio di tutto il vino italiano. Ci stringiamo con affetto alla famiglia, alla figlia Barbara e al fratello Luca, con lo stesso abbraccio con il quale da sempre ci accolgono nella loro bellissima cantina fondata da Luciano negli anni Settanta del Novecento.

Un uomo di grande ingegno e visione, Luciano Sandrone, deciso nelle proprie convinzioni, ma, a suo modo umile, come quando in una video intervista di fine 2021, in un servizio dedicato alla storia del Barolo, a proposito delle grandi annate, ci disse, tra l’altro: “l’annata 1990 è stata per noi la prima annata importante, quella che ci ha fatto conoscere in giro per il mondo, prima non lo eravamo”. E poi tante altre annate, quelle segnalate da Luciano Sandrone, a volte per la grande qualità, a volte anche per i ricordi, come quelle, per esempio, legate alla nascita dei nipoti. Una storia, quella della cantina Luciano Sandrone, iniziata “negli anni Settanta nel garage di casa, e da allora portata avanti con cuore impegno e tanta accortezza in ogni dettaglio”, come si legge nel sito dell’azienda). Una storia diventata grande, resa immortale dalle grandi bottiglie di Luciano Sandrone, e destinata a continuare grazie al suo retaggio.

Copyright © 2000/2023