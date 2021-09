“Sua Maestà” il Barolo, dalla rivoluzione degli anni Ottanta del Novecento al successo di oggi

Da territorio in crisi a simbolo assoluto del vino italiano, creato da tante famiglie che hanno investito in qualità, facendo diventare il grande rosso di Langa un must tra appassionati e collezionisti, ed i vigneti, cru in testa, tra i più preziosi d’Italia e del mondo. La testimonianza di Matteo Ascheri, presidente del Consorzio del Barolo, e le annate mito secondo produttori come Sandrone, Marchesi di Barolo, Poderi Luigi Einaudi, Chiarlo e Gianni Gagliardo (ricordando Pio Boffa).

