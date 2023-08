Le Marchesine, Docg Franciacorta Brut Secolo Novo Riserva 2013

Nasce nel 1985 il progetto enologico “Le Marchesine” condotto da Giovanni Biatta, tra le realtà che hanno dato il successo alla Franciacorta, arrivato proprio a cavallo tra gli anni ‘80 e ‘90 del secolo scorso. Oggi la superficie dei vigneti aziendali arriva a quasi 50 ettari complessivi, per una produzione che supera le 400.000 bottiglie e a condurre le sorti della cantina ci sono il figlio Loris e i nipoti Alice e Andrea. La cifra stilistica aziendale possiede buona personalità e punta soprattutto sull’eleganza, offrendo una serie di spumanti ben eseguiti, dalla timbrica solida e impeccabile. Una serie di caratteristiche che si ritrovano anche nel Franciacorta Dosaggio Zero Secolo Novo Riserva, 5 anni a riposo sui suoi lieviti, uno dei vini di punta dell’azienda con sede a Passirano. La versione 2013 al naso esprime un bagaglio aromatico diviso tra note di mela cotogna, lieviti e miele, affiancate da cenni gessosi e agrumati. In bocca, il vino è incisivo e continuo, dalla carbonica garbata e saldo nella sua fragranza, chiudendo con un finale in crescendo e una bella nota di mandorla tostata.

(fp)

Copyright © 2000/2023