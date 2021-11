Letrari, Doc Trento Brut Quore Riserva 2014

Il Quore Riserva 2014 sosta sui lieviti per 60 mesi ed è un Blanc de Blancs, essendo ottenuto da Chardonnay in purezza. Dal colore giallo paglierino brillante, possiede naso ben saldo su richiami di frutta esotica, fiori bianchi, miele e agrumi. In bocca, il sorso è cremoso e dinamico, contraddistinto da una spiccata sapidità rinfrescante. Comincia negli anni Sessanta del secolo scorso la produzione dei primi spumanti di pregio a marchio Letrari, per arrivare, nel 1976, alla fondazione dell’azienda, come la conosciamo oggi (23 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 160.000 bottiglie), calcando progressivamente con sempre maggiore autorevolezza lo scenario enoico trentino.

Copyright © 2000/2021