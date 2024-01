L’Italia torna alla guida delle denominazioni del vino in Ue: Ricci Curbastro presidente Efow

“Le denominazioni vinicole si trovano oggi ad affrontare molte sfide, come il calo dei consumi, lo status dei nostri prodotti nella società e la sostenibilità. In qualità di presidente dell’Efow, la mia ambizione è quella di portare avanti e rafforzare il lavoro svolto in questi ambiti, e in particolare di esaminare gli strumenti di cui il nostro settore ha bisogno per continuare a offrire prodotti di qualità ai consumatori. Faremo sentire la nostra voce durante le principali tappe dell’Ue del 2024 e ricorderemo a tutti il ruolo essenziale che i nostri vini a denominazione e i nostri viticoltori svolgono nel preservare il dinamismo economico, sociale, ambientale e culturale di molte regioni europee”. Parole di Riccardo Ricci Curbastro, produttore, presidente Equalitas ed a lungo presidente di Federdoc, che torna, eletto all’unanimità, presidente di Efow - European Federation of Origin Wines, associazione che riunisce diverse rappresentanze dei Consorzi del vino e delle denominazioni europee. Un’elezione arrivata in assemblea in seguito alle dimissioni di Bernard Farges, produttore a Bordeaux e presidente Cniv, “Le Comité National des Interprofessions des Vins à appellation d’origine et à indication géographique” di Francia, per sette anni alla guida di Efow. “Sono onorato di essere stato rieletto dai colleghi e di tornare alla presidenza Efow, un’organizzazione che ha lasciato il segno e che conta nei dibattiti sul futuro della viticoltura a livello europeo. Esprimo la sincera gratitudine al collega e amico Bernard Farges per tutto il lavoro svolto negli ultimi sette anni a livello europeo: ha guidato le denominazioni attraverso crisi importanti, come la tassa Trump e la crisi del Covid-19, oltre a vincere importanti battaglie durante la riforma della Pac post-2022 e la riforma delle Indicazioni Geografiche”, ha detto Riccardo Ricci Curbastro.

