L’“osservatorio WineNews” su Vinitaly 2024 dall’unica regione “al plurale” d’Italia: le Marche

Come sempre, WineNews seguirà Vinitaly 2024 a Verona “day by day”, dal 14 al 17 aprile, ancora una volta, dall’unica regione “al plurale” d’Italia, nel cuore della fiera: le Marche, uno dei territori più dinamici del wine & food italiano, patria del bianco Verdicchio dei Castelli di Jesi e di Matelica e del Rosso Piceno, alla quale ci accomunano l’avere più anime unite nella diversità, che lavorano in sinergia, con lo sguardo sempre rivolto al futuro. E lo faremo a partire da “OperaWine”, il prologo con la degustazione di 131 produttori italiani selezionati da “Wine Spectator” (13 aprile, Gallerie Mercatali), e con “incursioni” a “Vinitaly and the City” (12-15 aprile), il fuorisalone dedicato ai wine lovers in città. Per raccontare le mille sfumature economiche, culturali e di costume del vino italiano nei giorni del più importante evento di settore, formano un enorme e variegato mosaico.

