Marco Caprai ha ricevuto il titolo di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana al Quirinale

Una medaglia per riconoscere il valore di un grande progetto capace di unire l’eccellenza del vino all’inclusione vera: Marco Caprai ha ricevuto il titolo di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana, oggi la Quirinale, dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha voluto premiare, motu proprio, per l’imprenditoria etica, il produttore che ha rilanciato il Sagrantino di Montefalco nel mondo, per il progetto che, iniziato nel 2016, insieme alla Caritas di Foligno ha dato a più di 200 richiedenti asilo un lavoro nella sua azienda, l’Azienda agricola Arnaldo Caprai di Montefalco, favorendo così l’integrazione. Sei migranti su dieci sono rimasti a lavorare stabilmente. In questo modo Marco Caprai, l’uomo che da oltre trent’anni si batte a Montefalco per far crescere fama e qualità del Sagrantino, ha dimostrato che l’accoglienza si può trasformare in beneficio per l’impresa e per il territorio. E se, come già ricordato da WineNews, Marco Caprai è l’unico esponente del mondo del vino premiato dal Presidente Sergio Mattarella, a rappresentare il mondo del “food” c’era anche Nicola Di Lena, 42 anni, nuovo Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, “per aver avviato un’attività imprenditoriale etica volta ad includere persone con differenti disabilità”. Nicola dopo una brillante esperienza di chef in un ristorante stellato milanese ha deciso di rientrare nella sua terra, San Vito dei Normanni, in Puglia, dove ha fondato una pasticceria, “Virgola”, che offre lavoro a persone vittime di violenza o con disabilità.

