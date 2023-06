Masi Agricola e Red Circle Investments (socio al 10%): scontro in Tribunale sul bilancio

Masi Agricola, società quotata nell’Euronext Growth Milan e tra i leader italiani nella produzione di vini premium, il cui capitale è al 73,5% nella mani della famiglia Boscaini, equamente diviso tra i fratelli Sandro, Bruno e Mario Boscani (con il 24,5%), al 6,2% della Fondazione Enpaia (Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura) e al 10% della Red Circle Investments, la società di investimento di Renzo Rosso, patron di Diesel e del gruppo “Brave Wine” (con cui gestisce la sua cantina di Marostica, Diesel Farm a Marostica, e le partecipazioni in cantine come Benanti, sull’Etna, e Josetta Saffirio, nelle Langhe, e che guarda allo sbarco a Montalcino, come raccontato a WineNews in questo video), “comunica di aver ricevuto notifica da Red Circle Investments srl di un atto di citazione con cui si chiede al Tribunale di Venezia di accertare e dichiarare la nullità o comunque l’invalidità della delibera assunta dall’assemblea ordinaria dei soci di Masi Agricola Spa in data 21 aprile 2023 di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 (75 milioni di euro di fatturato con un margine operativo lordo del 18%, come raccontato qui). Così un comunicato della cantina, tra le realtà più importanti della Valpolicella e del vino italiano, e tra le pochissime realtà quotate in Borsa. Che ribatte: “si rileva che l’infondata azione legale si inserisce in una serie di spiacevoli comportamenti, oltretutto lesivi del prestigio di Masi Agricola Spa, avviati da tempo da un gruppo operante, per di più, nel settore vitivinicolo. A questo riguardo si segnala che Masi ha in corso doverosi accertamenti sugli amministratori espressione di Red Circle Investments srl, con particolare riferimento alle cariche dai medesimi ricoperte in società concorrenti, all’esito dei quali sarà data informativa al mercato. La società intende proteggere, nelle sedi opportune, la propria reputazione, nella piena consapevolezza di aver operato nell’assoluto rispetto dei principi di corretta amministrazione e dei valori etici ai quali da oltre 250 anni è improntata la gestione delle attività d’impresa che oggi si esprimono in Masi Agricola spa”. La prima udienza, salvo rinvii, è per l’11 dicembre 2023.

