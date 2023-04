Masi Agricola, Fondazione Enpaia cresce al 6,2%. Nel 2022 fatturati a 75 milioni di euro

Cambia l’assetto societario di Masi Agricola, tra le aziende di riferimento della Valpolicella e società quotata su Euronext Growth Milan, che ha ricevuto da parte di Fondazione Enpaia (Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura) una comunicazione di aumento della partecipazione pari al 6,2% del capitale sociale. Il controllo resta saldamente nelle mani della Famiglia Boscaini, con Sandro Boscaini, Bruno Boscaini e Mario Boscaini che detengono una partecipazione del 24,5% ciascuno, Red Circle Investments, la società di investimento di Renzo Rosso, patron di Diesel, resta al 10%, e quella di Fondazione Enpaia, come detto, sale al 6,2%. Masi Agricola, nel 2022, ha fatturato 75 milioni di euro, con un margine operativo lordo del 18%, anche grazie alla forte vocazione all’estero del gruppo guidato da Sandro Boscaini, presente oggi in 140 Paesi nel mondo, dove somma il 72% dei propri fatturati complessivi (come emerge dal bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022), approvato oggi dall’assemblea degli azionisti. Che ha, inoltre, deliberato la distribuzione di un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge applicabili, pari a 0,06 euro per azione, per un totale di 1,93 milioni di euro. Approva, infine, la proposta di destinare la residua parte dell’utile di esercizio a riserva legale (198.331 euro) ed utili a nuovo (1,84 milioni di euro).

