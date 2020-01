Mastrojanni, Docg Brunello di Montalcino Vigna Loreto 2015

Quando l’azienda venne fondata, nel 1975, Montalcino e il Brunello non erano quello che sono attualmente. Oggi questa cantina, dal 2008 in mano alla famiglia Illy, è tra quelle più seguite dagli appassionati. Le vigne svettano trai 180 e i 440 metri sul livello del mare, nel quadrante sud-est dell’areale e tra queste il Cru “Loreto”, dai terreni tufacei, ne è una delle espressioni più alte. Il vino affina in legno grande ed ha caratteristico tocco balsamico e tessitura terrosa. Elementi che ritroviamo anche nella versione 2015 dai profumi sgargianti e intensi, di frutta matura e spezie. La bocca impressiona per densità, attacca calda e poi si fa molto viva e scattante.

