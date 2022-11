Merotto,Docg Valdobbiadene Brut Rive di Col San Martino Cuvée del Fondatore Graziano Merotto 2021

Nella Cuvée del Fondatore 2021 la Glera delle Rive di Col San Martino sprigiona tutta la sua aromaticità floreale resa piena da rimandi fruttati. In bocca, la vena sapida contrasta la dolcezza, rendendo il sorso molto godibile. 28 gli ettari vitati di questa interessante realtà, per una produzione complessiva di 610.000 bottiglie. Un vigneto ed una cantina, di piccolo cabotaggio se confrontata con i numeri stellari del Prosecco, dove il lavoro rigoroso resta sempre in primo piano. A guidarla Graziano Merotto, produttore dal coerente rapporto con il proprio territorio, capace di ottenere per i suoi vini una qualità solida, con punte talvolta di eccellenza assoluta.

(fp)

Copyright © 2000/2022