“Mondiale degli spumanti”, l’Italia a Londra sbanca, tra Trentodoc, Ferrari e premi speciali

Se l’Italia ha dominato, ancora una volta, la “The Champagne & Sparkling Wine World Championships” 2023 by Tom Stevenson, “il Mondiale” delle bollicine, grazie soprattutto al Trentodoc (26 medaglie d’oro sulle 74 italiane, e su 170 totali), ed a Ferrari Trento (con 9 medaglie d’oro), cantina italiana leader del metodo classico e ancora una volta, nominata “Sparkling Wine Producer of The Year” (titolo n. 6), come vi abbiamo raccontato qui, il Belpaese ha fatto incetta di premi speciali, assegnati ieri a Londra, nella cena di gala e di premiazione del concorso.

E così, se il “Supreme World Champion” è il Rare Champagne 2008 Millésime Magnum, il premio all’astro nascente, ovvero il “The Tony Jordan Rising Star Trophy 2023” è andato all’Azienda Agricola G. Milazzo, dalla Sicilia, dimostrando ancora una volta la versatilità del continente enoico siciliano, sempre più capace di esprimersi anche nelle bollicine. E, dal Sud, viene anche il miglior spumante del mondo da vitigni “non tradizionali”: il “World Champion Classic Brut Style from Non-Traditional Grapes” è il Dubl NV Brut Edition I, il cui vitigno principale è il Greco, declinazione in metodo classico del grande bianco campano, firmata Feudi di San Gregorio - Tenute Capaldo, guidate da Antonio Capaldo.

Ancora, tra i titoli mondiali, il “World Champion Classic NV Brut 2023” è un grande classico della Franciacorta, come il Guido Berlucchi NV Berlucchi ’61 Franciacorta Extra Brut, cantina della famiglia Ziliani, e sempre dal territorio lombardo viene anche il “World Champion Classic Vintage Brut 2023”, ovvero La Montina 2018 Brut. Italia campione del mondo anche tra i rossi frizzanti, visto che il Lambrusco di Sorbara Il Selezione 2022 di Francesco Vezzelli è il “World Champion Sparkling Red Wine”, e anche delle bollicine aromatiche, con il titolo di “World Champion Aromatic Sparkling Wine 2023” andato all’Asti NV Acquesi di Cuvage (che ora fa parte del gruppo Argea).

Tra i titoli nazionali, invece, il “Best Italian Sparkling Wine 2023” è l’ Athesis Brut 2019 di Kettmeir, perla del Gruppo Santa Margherita, in Alto Adige.

Focus - “The Champagne & Sparkling Wine World Championships” 2023 by Tom Stevenson: tutti i premi speciali dell’Italia

Sparkling Wine Producer Of The Year - Ferrari Trento

The Tony Jordan Rising Star Trophy 2023 - Azienda Agricola G. Milazzo

World Champion Classic NV Brut 2023 - Guido Berlucchi NV Berlucchi ’61 Franciacorta Extra Brut

World Champion Classic Vintage Brut 2023 - La Montina 2018 Brut

World Champion Sparkling Red Wine - Vezzelli Francesco 2022 Il Selezione

World Champion Classic Brut Style from Non-Traditional Grapes - Dubl NV Brut Edition I

World Champion Aromatic Sparkling Wine 2023 - Cuvage NV Acquesi Asti

Best Italian Sparkling Wine 2023 - Kettmeir 2019 Athesis Brut

Best Alta Langa 2023 - Cuvage 2019 Alta Langa Brut Metodo Classico

Best Alto Adige 2023 - Kettmeir 2019 Athesis Brut

Best Asti 2023 - Cuvage NV Acquesi Asti

Best Campanian Sparkling Wine 2023 - Dubl NV Brut Edition I

Best Franciacorta 2023 - Fratelli Berlucchi NV Brut 25 Magnum

Best Prosecco 2023 - Tenuta Amadio 2022 Prosecco Asolo Extra Dry

Best Lambrusco 2023 - Vezzelli Francesco 2022 Il Selezione

Best Sicilian Sparkling Wine 2023 - Milazzo Terre Della Baronia NV Gran Cuvée

Best Trentodoc 2023 - Ferrari Trento 2016 Perlé Magnum

