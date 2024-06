Montevertine, Toscana Igt Rosso Montevertine 2020

Senza scomodare Le Pergole Torte, il Sangiovese in purezza capolavoro di casa, il Montevertine, specialmente nel recente passato, è forse il vino più centrato della cantina di Martino Manetti. La versione 2020 è ampia e raffinata al naso tra sentori di frutta rossa fresca, fragoline selvatiche e ciliegia, ma anche ribes e more, alloro, fiori scuri, mughetto, sottobosco autunnale e spezie bionde. In bocca il sorso è succoso, in perfetta armonia tra un frutto fragrante e tannini eleganti e levigati. Notevole il finale: fresco, balsamico e lunghissimo. Montevertine, si trova a Radda in Chianti e conta su 20 ettari a vigneto, per una produzione complessiva di 85.000 bottiglie.

(are)

Copyright © 2000/2024