Moser, Doc Trento Brut Nature 2015

Il Brut Nature 2015 è spumante dall’impatto intenso negli aromi, che rimandano agli agrumi, allo zafferano e alla crosta di pane, esibendo una bocca altrettanto riuscita che si rivela articolata, profonda, fragrante e dinamica. Riuscire a trasformare due grandi passioni in altrettanti successi non è cosa che si riesce così facilmente ad ottenere. Ma Francesco Moser c’è riuscito: prima di tutto combinando al meglio l’amore per la bicicletta, che l’ha condotto ai successi che tutti abbiamo condiviso, e poi lanciandosi nella sfida enoica, altrettanto ben condotta, con la sua azienda di famiglia di Villa Warth, che conta su 17 ettari per 120.000 bottiglie di produzione complessiva.

