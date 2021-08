Mosnel, Docg Franciacorta Brut Satèn 2016

Il Mosnel nasce a Camignone, intorno ad una residenza con cantine cinquecentesche che ne testimonia la storia. L’impianto dei primi vigneti specializzati arriva nel 1968 ed oggi l’azienda si avvale di 41 ettari a vigneto in biologico, per una produzione complessiva di 250.000 bottiglie. A condurre la cantina con sede nei pressi di Passirano oggi ci sono Giulio e Lucia Barzanò, che continuano una solida tradizione con vini tra i più significativi dell’areale. Molto piacevole il Satèn 2016, dove idrocarburi, mango e papaja, poi pera matura e note erbacee introducono un sorso dalla bollicina fine e delicata, che traduce in sapori i profumi iniziali, condendoli di fresche note citrine.

