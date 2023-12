Nel gotha dei marchi di lusso: Ca’ del Bosco, Fontanafredda, Montelvini, Ornellaia, Tenuta San Guido

Sono solo cinque le aziende italiane - Ca’ del Bosco, Fontanafredda, Montelvini, Ornellaia e Tenuta San Guido - ad entrare nel gotha dei marchi del lusso internazionale, selezionate nella “Top 100 Luxury Lifestyle Awards”, premio globale che identifica, celebra e promuove i migliori beni e servizi di lusso a livello planetario, suddivisi in varie categorie. Le “magnifiche cinque” del vino made in Italy sono state inserite tra i “Premium Wine and Spirits Brands of the World 2023”, ovvero i 100 migliori marchi di vini e liquori del mondo. Questa selezione esclusiva mette in risalto il meglio nel settore del vino e degli alcolici, incarnando l’apice del lusso e della qualità.

Basti pensare che, nella Top 100, ci sono, insieme alle italiane, realtà iconiche e prestigiose di tutto il mondo, tra grandi rossi, bollicine e spirits, da Krug a Bollinger, da Domaine de la Romanée-Conti a Châteaux Margaux, da Taittinger a Ruinart, da Concha y Toro a Glenfiddich, da Havana Club a Opus One, da Ron Zacapa ad Absolut.

Le cantine nella Top 100, frutto del lavoro di una giuria selezionata, sono stati scelti meticolosamente sulla base di criteri rigorosi, tra cui la qualità del prodotto, l’artigianalità, l’innovazione, il servizio clienti e il loro impatto complessivo sul settore. Tra le prime cantine a commentare l’importante riconoscimento dei “Luxury Lifestyle Awards”, c’è Fontanafredda, una delle più belle realtà vinicole d’Italia, in Piemonte, a Serralunga d’Alba, oggi della famiglia Farinetti, fondata da Vittorio Emanuele II, primo Re d’Italia, che conferma il proprio impegno costante volto alla qualità e alla sostenibilità: “questo risultato riflette non solo la nostra dedizione alla produzione di vini capaci di esprimere il territorio, ma anche il nostro impegno per la sostenibilità e la conservazione del nostro ricco patrimonio”. Fontanafredda si conferma, quindi, una solida realtà capace di dare vita a grandi vini: un sinonimo di eccellenza, volto a raccontare l’unicità del territorio, in ogni singola Mga e ancor di più in ogni singola vigna, esaltando la biodiversità delle Langhe.

