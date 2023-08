Oltre 2 milioni di euro raccolti da Coop per i territori della Romagna colpiti dall’alluvione

É arrivata a raccogliere 2.190.736 euro l’iniziativa “Emergenza Alluvione”, promossa da Coop, volta a sostenere i territori della Romagna colpiti a maggio dai gravi eventi climatici che hanno devastato interi paesi e attività economiche: un risultato eccezionale ottenuto grazie alla partecipazione di oltre 81.000 donatori fra soci, dipendenti e clienti, a cui si sono aggiunti molti fornitori. I fondi saranno destinati in parte a sostenere le cooperative (agricole, di produzione e trasformazione) colpite dall’alluvione, in parte ad interventi di ricostruzione, in accordo con le autorità. L’attività di sostegno ha incluso anche tutti i dipendenti delle cooperative, a favore dei colleghi di Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno, che hanno subito danni dall’emergenza: attraverso la donazione di ore di lavoro e giorni di ferie sono stati infatti raccolti 530.274 euro.

All’indomani dell’alluvione Coop ha immediatamente stanziato 1 milione di euro, attivando poi un conto corrente dedicato ed un sistema di donazione diretto alle casse: “siamo soddisfatti dei risultati della campagna di solidarietà - dichiara Marco Pedroni, presidente Ancc-Coop (Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori) - è un’ulteriore dimostrazione di quanto il mondo delle cooperative di consumatori sappia rispondere in momenti di grande drammaticità; lo abbiamo fatto sempre anche in altre situazioni, sia di emergenza internazionale che nel nostro Paese. Guardiamo ora con fiducia agli interventi di ricostruzione che, grazie al contributo di soci, dipendenti e consumatori, potranno attivarsi”.

