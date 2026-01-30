“Paestum Wine Fest” 2026: “Premio alla carriera” al giornalista Alessandro Regoli

“Quelle rovine così ben conservate si possono comprendere solo dopo averle viste con i propri occhi”: sono le parole con cui il grande poeta Johann Wolfgang Goethe racconta, alla fine del Settecento nel suo celebre “Viaggio in Italia”, la meraviglia provata alla vista dei maestosi templi dell’antica città di Poseidonia, nel cuore della Magna Grecia e dell’antica Enotria, oggi Patrimonio Unesco, all’epoca tappa obbligata del “Grand Tour”. E, oggi, questo è anche lo sfondo del “Paestum Wine Fest Business” 2026, tra i principali Saloni del vino del Centro e del Sud Italia (1-3 marzo, Hotel Ariston Paestum), con vista sulle rovine dei Parchi Archeologici di Paestum e Velia, dove i professionisti del business to business, buyer, opinion leader e wine critic incontrano le cantine. E che, il 2 marzo, assegnerà un “Premio alla carriera” al giornalista Alessandro Regoli, direttore WineNews, per “aver contribuito a promuovere la cultura enologica e le consapevoli dinamiche professionali del settore, nonché per l’eccellenza dimostrata nel corso della sua attività”.

