Peronospora, arriva il soccorso del Governo per i danni del 2023: aiuti per 47 milioni di euro

Tempo di vendemmia in tutta Italia, in un’annata vinicola ancora tutta da definire per le aziende, che sono state alle prese per tutta l’estate con gli effetti del clima avverso, tra nubifragi e siccità. Intanto il settore si “lecca” ancora le ferite per la vendemmia 2023, fortemente penalizzata dai danni della peronospora, con il Governo che, tramite il Ministero dell’Agricoltura, ha annunciato a partire dal 19 settembre l’erogazione dei fondi di solidarietà riservati alle aziende che un anno fa hanno subito una riduzione di produzione di almeno il 30% a causa dell’infezione fungina: un fondo da 47 milioni di euro.

“Abbiamo messo a disposizione tutto ciò che potevamo per sostenere in particolare le piccole e medie imprese, che sono maggiormente vulnerabili rispetto a eventi così distruttivi”, ha detto il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Nel 2023 in Italia il calo di produzione del vino è stato del 12% sul 2022 e lo Stivale, a livello mondiale, è stato il Paese singolo che ha perso più ettolitri (-5,9 milioni): a livello geografico il Nord Italia più o meno si è difeso, o quantomeno ha limitato i danni, mentre il Centro e il Sud hanno registrato dati decisamente peggiori con Toscana, Abruzzo e Sicilia come Regioni maggiormente colpite.

“L’obiettivo - rimarca il Ministro - è proteggere il futuro del settore vitivinicolo e offrire un sostegno concreto alle imprese danneggiate. La rapidità e la gravità con cui la peronospora si è diffusa, complice il clima eccezionale di quell’anno, hanno richiesto un intervento straordinario, e il Governo Meloni ha risposto con decisione”.

In particolare sono 30.000 le aziende che hanno fatto richiesta per accedere a tali fondi, una cifra che - scrive il Ministero in una nota - dimostra l’ampiezza della crisi che ha interessato sia il comparto dell’uva da tavola che quello del vino. Del totale dei 47 milioni di euro disponibili, 7 milioni provengono dalla legge 163/2023, mentre gli ulteriori 40 milioni arrivano dal Decreto Agricoltura. Il 40% dei fondi sarà erogato a tutte le aziende richiedenti, mentre il restante 60% sarà assegnato come quota aggiuntiva alle imprese che hanno adottato misure di prevenzione.

Copyright © 2000/2024