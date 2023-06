Premio “Words of Wine” 2023 a WineNews, per aver raccontato la “poesia” dell’Abruzzo del vino

Tra grandi numeri, qualità che cresce grazie a “pilastri” come il Montepulciano, il “gioiello” rossista, e il Trebbiano, l’“anima” bianchista, ma non solo (come dimenticare il grande Cerasuolo), e territorialità, il futuro dell’Abruzzo del vino, terra di vino, pastorizia, bellezze e poesia, raccontato da WineNews attraverso le voci dei produttori di punta e dei piccoli artigiani, ed i versi del grande poeta Gabriele D’Annunzio dedicati alla sua terra natale, vince “Words of Wine - Parole di vino” 2023, edizione n. 7 del Premio giornalistico, di scena oggi nella Tenuta Coppa Zuccari a Città Sant’Angelo, ideato e voluto dal Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo per mettere in luce la capacità di narrare dei giornalisti che, nell’ultimo anno, hanno colto l’occasione per parlare dell’Abruzzo, attraverso i media nazionali e internazionali. “Che sono per noi fondamentali - ha detto Alessandro Nicodemi, presidente del Consorzio - per arrivare al pubblico, di settore e generalista”. Insieme al direttore Alessandro Regoli, fondatore di WineNews con Irene Chiari nel 2000, premiati anche Tom Hyland, wine writer di “Forbes”, Gianluca Atzeni, firma del settimanale “Tre Bicchieri” del “Gambero Rosso”, Lara Loreti, giornalista e sommelier de “Il Gusto” del Gruppo Gedi, e Lorenzo Frassoldati, storica firma “Qn - Quotidiano Nazionale”.

