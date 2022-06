Tra grandi numeri, qualità che cresce e territorialità, il futuro dell’Abruzzo del vino

La corsa del territorio su un doppio binario fatto di largo consumo in gdo, grazie ai grandi produttori, e di vette qualitative, grazie agli artigiani. Dalla “Abruzzo Wine Experience” voluta dal Consorzio Vini d’Abruzzo, le riflessioni dei produttori sul domani di una regione storica del vino, che sta rivedendo l’asseto della propria piramide produttiva con un cambio di disciplinare, legato a pilastri come il Montepulciano d’Abruzzo ed il Trebbiano, ma non solo.

