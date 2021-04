Prunotto, Docg Barolo Bussia 2016

Quando il Nebbiolo di un Cru come Bussia incrocia un'annata come la 2016, c'è davvero ben poco che possa stargli dietro. Come nel caso del Barolo Bussia di Prunotto. Fiori appena appassiti, frutti rossi e un accenno balsamico ne dettano i tratti aromatici. In bocca, lo sviluppo è segnato da tannini vibranti e aggraziati che accompagnano un frutto tonico, a rendere il sorso lungo e avvolgente. Prunotto appartiene agli Antinori dal 1989. La cantina conta su 55 ettari a vigneto, per una media di 800.000 bottiglie, nei territori di Langa e Monferrato e comprende alcuni Cru di proprietà. Tra questi, Bric Turot (per il Barbaresco), Costamiole (per la Barbera d’Asti), e, appunto, Bussia.

