Ridolfi, Docg Brunello di Montalcino 2015

L'azienda di Montalcino della famiglia Peretti, imprenditori conciari con base in Veneto, è uno dei progetti enologici più giovani realizzato nell’affollato territorio di Montalcino e parte nel 2011. Ubicata in località Mercatali, conta su 19 ettari a Brunello impiantati a 300 metri sul livello del mare, nel versante nord-est della collina di Montalcino. Il Brunello di Montalcino 2015 ha uno stile sobriamente moderno e smussa le tendenze calde dell’annata grazie alla collocazione dei suoi vigneti nella parte più fredda di Montalcino. Il naso è tendenzialmente sfumato e soprattutto floreale. In bocca, il sorso è succoso, piuttosto snello e con rovere in equilibrio.

