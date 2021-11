San Leonardo, Doc Trento Extra Brut Blanc de Blancs Marchesi Guerrieri Gonzaga Riserva 2017

La Tenuta San Leonardo conta su 45 ettari a vigneto in biologico, 30 dei quali dedicati alle varietà a bacca rossa, da cui nascono rossi di caratura e classe cristallina, ormai saldamente ai vertici della produzione trentina e non solo. In azienda c’è posto anche per i bianchi e, da tempi più recenti, viene realizzato anche uno spumante, oggetto del nostro assaggio. L’Extra Brut Riserva 2017 è un Blanc de Blancs dai tratti aromatici delicati che rimandano alla frutta bianca, al miele, alla crosta di pane e a leggeri toni speziati. In bocca, il sorso è cremoso e ben profilato, dallo sviluppo non privo di fragranza sapida e dal finale profondo e dai ritorni fruttati.

